Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ

В этот уик-энд проходит 26-й тур Украинской Премьер-лиги.

4 дня подряд проходят поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черкасский ЛНЗ, идущий на втором месте в чемпионате, потерял очки в гостевом матче против львовских Карпат (0:0).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 7 очков и имеет игру в запасе.

Чтобы выиграть золотые медали, горнякам в оставшихся 5 матчах нужно набрать всего 6 очков (две победы).

Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (60 очков), ЛНЗ (53), Полесье (49), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (13), Полтава (12). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур

01.05. 15:30. Полтава – Кривбас – 3:3

02.05. 13:00. Александрия – Колос – 0:3

02.05. 15:30. Верес – Эпицентр – 3:3

02.05. 18:00. Карпаты – ЛНЗ Черкассы – 0:0

03.05. 13:00. Оболонь – Кудровка

03.05. 15:30. Металлист 1925 – Полесье

03.05. 18:00. Динамо – Шахтер

04.05. 18:00. Рух – Заря

🏆 Турнирная таблица УПЛ