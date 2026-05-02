Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 21:30 | Обновлено 02 мая 2026, 21:53
1616
2

Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ

Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером

02 мая 2026, 21:30 | Обновлено 02 мая 2026, 21:53
1616
2 Comments
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карпаты – ЛНЗ

В этот уик-энд проходит 26-й тур Украинской Премьер-лиги.

4 дня подряд проходят поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черкасский ЛНЗ, идущий на втором месте в чемпионате, потерял очки в гостевом матче против львовских Карпат (0:0).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 7 очков и имеет игру в запасе.

Чтобы выиграть золотые медали, горнякам в оставшихся 5 матчах нужно набрать всего 6 очков (две победы).

Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (60 очков), ЛНЗ (53), Полесье (49), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (13), Полтава (12). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур

  • 01.05. 15:30. Полтава – Кривбас – 3:3
  • 02.05. 13:00. Александрия – Колос – 0:3
  • 02.05. 15:30. Верес – Эпицентр – 3:3
  • 02.05. 18:00. Карпаты – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 03.05. 13:00. Оболонь – Кудровка
  • 03.05. 15:30. Металлист 1925 – Полесье
  • 03.05. 18:00. Динамо – Шахтер
  • 04.05. 18:00. Рух – Заря

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49
4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47
5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

По теме:
Герой матча Верес – Эпицентр рассказал, кому посвятил свои голы
Коуч Карпат: «Хотелось бы поздравить Домчака. У меня есть ощущение, что...»
Домчак высказался о пенальти и трансфере в зарубежный клуб
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02 мая 2026, 16:00 51
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник

«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02 мая 2026, 10:30 11
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание

Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A

ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
Футбол | 02.05.2026, 17:02
ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши
Футбол | 02.05.2026, 19:16
ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши
ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Совсем чуть-чуть!🥇⚒️😋
Ответить
0
8 надо...
Ответить
0
Популярные новости
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 12
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 53
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем