Шахтер одолел Динамо, Полесье – Металлист 1925, ЛНЗ снова оступился

«Кривбасс» снова устроил голевое шоу: в этот раз в матче с «Полтавой». Порадовали высокой результативностью и «Эпицентр» с «Вересом». «Колос» разгромил «Александрию», и теперь от понижения в классе «горожан» спасет, разве что, чудо. ЛНЗ снова потерял очки – в этот раз в игре с «Карпатами».

В центральном поединке тура, а может, и всего второго круга, «Динамо» уступило «Шахтеру». «Металлист 1925» со скандалом минимально проиграл «Полесью».

Скорострельность тура

Быстрее, выше, сильнее – по такой формуле играет в последних матчах «Кривбасс». Результативный футбол в исполнении подопечных ван Леувена не может не нравиться, хотя, конечно же, игру в защите криворожанам явно нужно подтянуть. В матче против «Полтавы» «Кривбасс» снова много забил, но столько же и пропустил – 3:3. Показательно и примечательно, что в стартовые 16 минут встречи команды забили сразу пять (!) мячей.

Позор тура

После очередной голевой феерии в исполнении «Кривбасса» – в этот раз в игре против «Полтавы» – главный тренер криворожан Патрик ван Леувен разнес судейскую бригаду, работавшую на игре: «Это просто позор. Позор – то, как арбитры судят. И на VAR отработали – это непрофессиональное отношение. Два наших гола не засчитали. Я думаю, это ненормальное отношение к футбольному клубу «Кривбасс». Команда соперника не хочет играть в футбол, они хотят только сломать футбол. И судейская бригада им в этом помогала».

Тревога тура

По причине воздушной тревоги матч между «Александрией» и «Колосом» растянулся почти на шесть часов. Первый тайм оппоненты отыграли без вынужденных остановок, а вот во время перерыва завыла сирена, и возобновления игры пришлось ждать почти четыре часа…

Штрафной тура

Под занавес первого тайма матча против «Александрии» футболисты «Колоса» забили отличный мяч со штрафного. Александр Демченко четким ударом практически от угла штрафной площади закрутил мяч в девятку. Голкипер «горожан» сумел достать футбольную сферу лишь кончиками пальцев, но отбить мяч не сумел.

Джокер тура

Меньше минуты понадобилось защитнику «Колоса» Хрипчуку, чтобы забить в ворота «Александрии». Даниил появился на поле на 86-й минуте игры, заменив Демченко, и на этой же минуте сумел отличиться, отправив третий гол в ворота хозяев поля.

Ужас тура

После результативной ничьи в игре против «Эпицентра» главный тренер «Вереса» Олег Шандрук проехался по игре своих подопечных в обороне: «Что случилось в начале игры? Концентрация. Тут сложно детально комментировать. Но в обороне мы сыграли ужасно. Это факт. И это нам не характерно, поэтому меня это очень разочаровало. Но важно и то, что затем игроки обороны правильно отреагировали на ошибки».

Ничья тура

«Зимний чемпион» – ЛНЗ – все дальше от первого места. Команда Виталия Пономарева снова потеряла очки. В этот раз черкасчане не сумели преодолеть сопротивления «Карпат». «Фиолетовые» вроде бы имели игровое преимущество, но воплотить его в забитый мяч не сумели. Не сумели, в первую очередь, из-за удачной игры голкипера львовян Домчака. Итог – нулевая ничья, и теперь ЛНЗ будет сложно удержаться и за второе место в таблице.

Сейв тура

Героем матча против ЛНЗ стал вратарь «Карпат» Домчак. Кроме того, что он отразил несколько опасных ударов с игры, так еще и парировал пенальти – от Рябова. Для 19-летнего голкипера «зелено-белых» – это четвертый подряд отраженный удар с одиннадцатиметровой точки.

Спасение тура

«Оболонь» побеждала «Кудровку» на протяжении практически всей игры. Гол, забитый Полегенько в середине первого тайма, мог был не единожды «приумноженный» киевской командой. Но «пивоварам» постоянно чего-то не хватало в решающий момент. А вот гостям явно не хватало мастерства, чтобы замахнуться хотя бы на ничью. Тем не менее, ничью команда из Черниговской области в этом поединке таки выцарапала. Финальный штурм принес свои плоды: на 90+2 минуте Векляк в суматохе у ворот «Оболони» оказался самым расторопным.

В концовке поединка против «Руха» спаслась и «Заря». Правда, подопечные Виктора Скрипника вырвали не ничью, а победу. Львовяне вели в счете до середины второго тайма, но на большее молодых руховцев не хватило. Сначала Попара сравнял счет, а за пять минут до конца второго тайма победный мяч забил капитан луганской команды Будковский.

Отставка тура

Несмотря на то, что «Кудровка» чудесным образом спаслась в игре против «Оболони», на следующий день главного тренера команды из Черниговской области отправили в отставку. Поводом для отставки Василия Баранова послужили неудачные результаты его подопечных: команда не побеждала в последних восьми матчах. Уже бывший наставник «Кудровки» заявил, что ему не стыдно ни за результаты, ни за игру. Также Баранов уверен, что смог бы оставить коллектив в УПЛ, но руководство клуба посчитало иначе.

Скандал тура

На последних минутах матча «Металлист 1925» – «Полесье» харьковчане устроили штурм ворот Волынца. Апофеозом этого штурма стал резонансный эпизод, произошедший в штрафной зоне житомирян: мяч попал в руку защитника «волков» Кирилла Кобернюка. Мяч попал в руку от колена еще одного защитника «Полесья» Сергея Чоботенко. Чистый пенальти? Оказывается, нет. Судья Андрей Коваленко на «точку» не указал. И не стал просматривать эпизод по «телевизору», чем возмутил харьковскую команду…

Матч тура

«Динамо» против «Шахтера», и этим практически все сказано. Лучшее, что есть в нашем клубном футболе. И это – невзирая ни на текущую форму заклятых друзей, ни на их текущее турнирное положение. «Динамо» было в чуть лучшей позиции в этой игре, ведь несколькими днями ранее «Шахтер» провел изнурительный полуфинал Лиги конференций. «Бело-синие» были свежее в дебюте встречи, забили быстрый мяч. Плюс наставник дончан Арда Туран явно держал в уме ответный матч против «Кристал Пэлас», выставив экспериментальный состав. Тем не менее, «горняки» к концу первого тайма оклемались. А во втором – и вовсе пришли в себя, сумев забить дважды. Под занавес игры киевляне снова активизировались. И даже сумели забить, но гол Геррейро был отменен из-за офсайда. Итог – 2:1 в пользу «Шахтера». «Динамо» не побеждает «оранжево-черных» в УПЛ с апреля 2021 года. «Горнякам» осталось добыть лишь одну победу в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами. А вот «Динамо» - уже официально экс-чемпион. И выше четвертого места подопечные Игоря Костюка вряд ли уже заберутся.

Память тура

Перед началом игры «Динамо» – «Шахтер» состоялось чествование славной динамовской команды образца 1986 года, которая второго мая, сорок лет назад, выиграла последний динамовский еврокубковый трофей – Кубок обладателей Кубков, разгромив в финале «Атлетико» – 3:0. Славные тогда были времена у «бело-синих». Не то, что сейчас.

Шедевр тура

Лучший гол Матвея Пономаренко в нынешнем сезоне. А может, и вообще лучший гол всего нынешнего сезона. 11-й номер «Динамо» жестко выиграл борьбу в центре поля у Назарины, и немедля пробил с того самого центра поля. Для голкипера «Шахтера» Дмитрия Ризныка такой поворот событий стал полной неожиданностью: вратарь вышел за пределы штрафной площади, поэтому мяч преспокойно залетел ему «за шиворот», а затем и в сетку ворот.

