Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 15:09 | Обновлено 04 мая 2026, 15:18
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки

46-летний специалист по итогам прошлого сезона вывел команду в УПЛ

ФК Кудровка. Василий Баранов

Украинский специалист Василий Баранов покинул пост главного тренера «Кудровки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

46-летний специалист работал с командой с лета 2024 в качестве ассистента Романа Локтионова, а уже осенью того же года занял его место. По итогам сезона 2024/25 он вывел команду в УПЛ впервые в истории клуба.

«Футбольный клуб «Кудровка» выражает искреннюю благодарность Василию Анатольевичу Баранову за профессионализм, преданность делу и весомый вклад в развитие команды.

Вместе мы прошли важный этап, пережили яркие победы и сложные моменты, шаг за шагом двигаясь вперед и закладывая фундамент для дальнейшего развития клуба. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед», – говорится в сообщении клуба.

чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига ТаТоТаке Кудровка Василий Баранов
Даниил Кирияка Источник: ФК Кудровка
глупое решение перед плей офф. команда показывала свой максимум и выглядела вполне управляемой.
