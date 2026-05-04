ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки
46-летний специалист по итогам прошлого сезона вывел команду в УПЛ
Украинский специалист Василий Баранов покинул пост главного тренера «Кудровки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
46-летний специалист работал с командой с лета 2024 в качестве ассистента Романа Локтионова, а уже осенью того же года занял его место. По итогам сезона 2024/25 он вывел команду в УПЛ впервые в истории клуба.
«Футбольный клуб «Кудровка» выражает искреннюю благодарность Василию Анатольевичу Баранову за профессионализм, преданность делу и весомый вклад в развитие команды.
Вместе мы прошли важный этап, пережили яркие победы и сложные моменты, шаг за шагом двигаясь вперед и закладывая фундамент для дальнейшего развития клуба. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед», – говорится в сообщении клуба.
