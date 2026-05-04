Александрия рухнула не из-за ухода Ротаня, а из-за авантюрной политики

Сезон-2024/25 оказался историческим для «Александрии». Команда под руководством Руслана Ротаня добыла 20 побед при 7 ничьих и только 3 поражениях в 30 поединках чемпионата, что позволило ей финишировать на рекордно высоком для себя втором месте, сенсационно выбросив из топ-2 экс-чемпиона страны «Шахтер». Сейчас те успехи болельщикам «желто-черных» остается лишь вспоминать с особой теплотой, так как сегодня «Александрия» решает кардинально иные задачи, находясь не на второй сверху позиции в турнирной таблице УПЛ, а на второй снизу…

На первый взгляд такая поляризация результатов «Александрии» является прямым следствием ухода из клуба Руслана Ротаня, а также неудачного во всех отношениях назначения на роль его преемника молодого и неопытного в плане самостоятельной работы Кирилла Нестеренко. И этот просчет отчасти был признан даже самим руководством «Александрии», когда в конце марта 34-летнего специалиста уволили, а на его место в роли спасателя вернули многолетнего экс-коуча «желто-черных» Владимира Шарана. Но даже с опытным коучем во главе «Александрия» пока не способна демонстрировать достойные результаты, приближаясь к прямому вылету из элитного дивизиона все стремительнее и стремительнее…

Шутка ли, но в 25 матчах нынешнего сезона на счету «Александрии» до сих пор лишь 2 победы, 7 ничьих и аж 16 поражений. Статистика минувшего чемпионата практически тотально развернулась и сейчас спасти «желто-черных» от вылета из УПЛ может лишь какое-то чудо. В теории им может оказаться потенциальный развал «Руха», о котором в экспертной среде говорят уже не один месяц, но обсуждать подковерные и, вероятно, кабинетные игрища сегодня мы точно не станем, куда больше сосредоточившись на реальных причинах нынешних проблем «Александрии».

Итак, уход Руслана Ротаня в «Полесье», который состоялся сразу после завершения минувшего сезона, безусловно, сказался на «Александрии», однако он точно не стал катализатором такого бесславного падения «желто-черных», которое мы наблюдаем в текущем сезоне. К неутешительным результатам команды привела, прежде всего, авантюрная политика руководства клуба.

Первым странным решением боссов «Александрии» стало, безусловно, назначение Кирилла Нестеренко. Уже тогда складывалось впечатление, что в лице молодого наставника боссы александрийцев пытаются найти «нового Ротаня», то есть скопировать свой прежний подход и ставку на неопытного специалиста, который продемонстрировал невероятный тренерский потенциал и совершил колоссальный прорыв в результатах работы, если опираться исключительно на внутренние реалии.

Однако уже здесь руководство «Александрии» допустило ряд существенных просчетов. Во-первых, Нестеренко и близко не имел такого же опыта в футболе в качестве игрока (а вместе с этим, как следствие, и авторитета среди других исполнителей), коим мог похвастаться Ротань. Кирилл поиграл немного, но в довольно молодом возрасте из-за проблем со здоровьем был вынужден закончить, а вскоре перебрался на наставническую ниву.

Но это далеко не главная проблема тренерского штаба «Александрии», который летом 2025-го возглавил команду. У Нестеренко и близко не было таких помощников, как у Ротаня. Если Руслан в любой момент мог довериться своим ассистентам Сергею Кравченко и Алексею Антонову, которые прекрасно показали себя при работе в роли «вторых скрипок», то у Нестеренко подобных помощников не оказалось и близко. Более того, Кирилл, который в прошлом сам был на вторых ролях у болгарина Николая Костова, кажется, ментально так и не смог выйти на новый уровень, став полноценным коучем первой команды, где для успеха нужно пользоваться безусловным авторитетом у подопечных.

Второй ошибкой руководителей «Александрии» стала кадровая работа на рынке. У Ротаня результат команде во многом приносили украинцы с опытом выступлений в УПЛ. Но летом 2025-го «желто-черные» потеряли Артема Шабанова, Никиту Кравченко, Ивана Калюжного, Владимира Шепелева и Александра Филиппова. Это практически половина команды, которая стала серебряной по итогам сезона-2024/25. И это именно те исполнители, от которых во многом зависела как игра, которую ставил «Александрии» штаб Ротаня, так и результат.

ФК Александрия

Немаловажно будет отметить и то, что Ротаню практически не приходилось работать с легионерами. В «Александрии» на тот момент было всего пять иностранцев, из которых по-настоящему ключевыми фигурами для первой команды являлись только трое – центрбек Мигел Кампуш, а также вингеры Теди Цара и Хуан Альвина Безерра. Интегрировать небольшую группу легионеров в коллектив, который состоит из исполнителей, с которыми ты можешь спокойно изъясняться на одном языке – это горазло проще, нежели то, на что пошла «Александрия» с Нестеренко.

В текущем сезоне «Александрия» нарастила свою легионерскую колонию до 12 футболистов. Причем это игроки, которых реально собирали со всего мира. По каким именно критериям скауты и руководители одобряли трансферы всех этих исполнителей известно только этим специалистам, но со стороны это выглядело как такая себе игра в Football Manager, или Moneyball, если пожелаете.

Если Ротань делал ставку на опыт, понимание игроками лиги и соперников по ней, то Нестеренко пришлось столкнуться с абсолютно разномастным коллективом, где к каждому необходимо было найти не только морально-психологический и тактический подход, но еще и интегрировать в первую команду, сведя к минимуму жалобы на отсутствие игровой практики и недоверие. Подобное не всегда по силам даже опытным наставникам, а что уж говорить про не такого и опытного, пускай и владеющего несколькими языками, Кирилла…

И последнее обстоятельство точно не являлось проблемой Нестеренко, так как с чем-то подобным ныне столкнулся уже и Шаран. Это то, что руководство клуба предоставило своим наставникам, посчитав, что отныне в «Александрии» легко и постоянно будут появляться «новые Безерры», «новые «Цары» и т.п. Однако так просто эти процессы работают разве что в компьютерной игре, но никак не в реальности.

В этом аспекте особенно примечательно то, что Владимир Шаран недавно «проехался» именно по легионерам, дав понять, что не видит в их игре качеств, которые бы те должны иметь, чтобы претендовать на место в команде. Иными словами, летняя кадровая политика руководства и ставка на поиск талантов за границей, которых можно раскрутить и быстро с выгодой перепродать, себя не оправдала от слова «совсем».

Важно и то, что останавливаться на судейском факторе и теориях заговора против «Александрии», которые некоторые работники клуба в последнее время публично озвучивали через СМИ, вряд ли имеет смысл по одной простой причине. Практически ни для кого, кто глубоко погружен в процессы украинского клубного футбола, не является секретом тот факт, что под руководством Нестеренко «Александрия» крайне странно проводила сборы, не заложив должного физического базиса для успешных и отчаянных битв на весенний отрезок. На тот момент «желто-черные» уже были в статусе аутсайдеров и должны были понимать, что для них важно биться за каждое очко, но по весне команда сразу же показала слабую физическую подготовку, что ныне и пытается исправить штаб Шарана, хотя времени на это у того катастрофически не хватает.

ФК Александрия. Владимир Шаран

В конце концов, третьим негативным фактором, который, вероятнее всего, погубит «Александрию» в текущем сезоне и приведет к вылету клуба из УПЛ, стали общие проблемы внутри клубного менеджмента. Иначе характеризовать ситуацию, при которой «желто-черные» схлопотали техническое поражение от УАФ за ненадлежащую подготовку поля и стадиона к матчу 17-го тура против «Оболони» просто невозможно.

Когда в критические моменты ведения борьбы за выживание происходит подобное, то это уже своего рода знак, что пребывание в зоне вылета для нынешней «Александрии» вовсе не случайность и не результат каких-то заговоров. Это просто логичное олицетворение всего того, что происходит внутри клуба, всех тех проблем и неудачных решений, всех кадровых и структурных перемен, случившихся после исторического «серебра» в 2025-м.

Для мирового футбола подобного рода ситуации – когда команда претендовала на чемпионство, а уже в следующем сезоне покидает элитный дивизион – в целом не являются уникальными. Хотя в УПЛ навскидку даже сложно припомнить, когда случалось нечто подобное. Разве что история с «Днепром» в сезоне-2016/17, но тогда ситуация складывалась несколько иначе и еще заранее стало понятно, что легендарный клуб просто перестал быть нужен своему владельцу, который просто «наигрался» в футбол.

Что будет с «Александрией»? Подождем еще совсем немного, чтобы понять, где будет играть эта команда в следующем сезоне, но что уже точно можно отмечать – летом «желто-черные» будут обязаны провести очередную революцию, потому как слишком многое, на что делалась ставка перед сезоном-2025/26 банально не сработало, а то и вовсе провалилось. К слову, не факт, что для подобного рода очищения вылет в Первую лигу станет такой уж проблемой. Нынешний кейс «Металлиста 1925» в целом доказывает обратное…