Новый тренер может спасти Александрию, но и вылет из УПЛ будет ей полезным

В 21-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле с унизительным счетом 0:5 уступила «Динамо». После поединка молодой наставник «горожан» Кирилл Нестеренко успел извиниться перед болельщиками за такой удручающий результат, но вскоре в СМИ появилась новость о том, что дальше «Александрия» будет двигаться уже под руководством другого наставника.

Увольнение 34-летнего Нестеренко в целом не стало чем-то сенсационным. О том, что этот специалист не справился с поставленными задачами на сезон стало ясно еще перед уходом команд на зимнюю паузу, однако тогда руководство клуба, очевидно, решило предоставить Кириллу последний шанс, дав на исправление ситуации несколько матчей в весенней части.

Однако чуда не произошло. Наоборот, после возобновления регулярного сезона в УПЛ стало ясно, что «Александрия» нынче настолько плоха и слаба, что является, по сути, одним из главных аутсайдеров сезона наряду с уже безнадежной «Полтавой» и фактически рассыпающимся «Рухом». Но даже в этом случае, чтобы решится на увольнение Нестеренко боссам «Александрии» потребовались даже не четыре кряду поражения по весне без единого забитого мяча (0:3 – «Оболонь», 0:1 – «Металлист 1925», 0:1 – «Шахтер», 0:2 – ЛНЗ), а сокрушительное домашнее фиаско от «Динамо», после которого уже даже слепой мог бы прозреть и признать ошибочность текущего пути команды под руководством этого главного тренера.

Впрочем, в этой ситуации такое поведение руководства «Александрии» видится более чем объяснимым. Дело в том, что летом, после исторического «серебра» под руководством штаба во главе с Русланом Ротанем и последовавшего ухода последнего в «Полесье», «черно-желтые» достаточно продолжительное время вели переговоры с рядом известных на отечественных просторах специалистов, которых в «Александрии» хотели видеть во главе первой команды. Однако тогда никто принять «горожан» так и не решился, очевидно, не видя перспектив у этой команды для дальнейшего развития, и не желая приходить туда, где вскоре последует стагнация. Молодой и абсолютно неопытный в тренерских делах Нестеренко – другая история. Ему нужно было с чего-то стартовать, а тут – команда УПЛ, да еще и действующий серебряный призер, что является прекрасной возможностью быстро «подогреть» интерес к своему имени. В итоге «подогреть», конечно, удалось, только вот не совсем так, как рассчитывали сам Кирилл и боссы клуба…

После 21-го сыгранного матча стало ясно, что удел «Александрии» в текущем сезоне – это борьба за выживание, причем с очень высокой долей вероятности речь стоит вести исключительно о возможности подняться в зону переходных матчей, ибо еще выше забраться «горожане», конечно, в теории способны, но… Отдел фантастики все-таки находится двумя, если не больше, этажами выше.

Чтобы не вылететь из УПЛ напрямую «Александрии» нужно, прежде всего, обойти кризисный «Рух». Насколько это выполнимая задача? Предсказывать сложно, однако приход нового главного тренера, безусловно, способен всколыхнуть коллектив и на морально-волевых тот может попробовать хотя бы вырваться с зоны прямого вылета, перебравшись в зону стыковых матчей. Отставание от «Руха» нынче у «Александрии» весьма значительное, но впереди есть матчи, в которых можно и нужно брать не просто очки, но и даже победы – это лобовые игры против «Полтавы», «Эпицентра», «Руха», плюс поединки, где также можно рассчитывать на зачетные пункты – против «Вереса», «Колоса», «Карпат» и т.д. По сути, из лидирующей группы команд до конца чемпионата «Александрии» предстоит сыграть только против «Полесья», а остальное из когорты «самого худшего» уже в календаре осталось за спиной.

Другой вопрос: а пойдет ли на пользу «Александрии» потенциальное сохранение прописки в УПЛ, пускай даже это произойдет через стыковые матчи? Весь текущий сезон доказывает, скорее, другое – что этой команде и клубу в целом было бы крайне полезно пройти через своего рода «чистилище» Первой лигой. Все потому, что эксперименты то с Нестеренко, то с приглашением огромного количества малопонятный иностранцев, которые, такое ощущение, подписывались словно через игровой процесс в Football Manager, выглядели крайне удивительными после «серебра» с Ротанем и, как казалось, более-менее налаженной системы ведения дел.

Кто-то может возразить – мол, летом 2025-го «Александрия» потеряла не только Ротаня, но и некоторых ключевых игроков, как например, Безерру, Калюжного, Мартынюка, Шабанова, Кравченко и других. Безусловно, это правда, но ведь давайте оценим ситуацию с другой стороны. Клуб не устраивал тотальной распродажи всех своих активов, иначе бы в команде точно не остались бы Мигел Кампуш и Теди Цара, пользовавшиеся популярностью на трансферном рынке как минимум после завершения минувшего сезона. Более того, просто взгляните на список легионеров, которых позвала к себе «Александрия» в текущем сезоне: Браян Кастильо, Фернандо Энрике, Хуссейн Туати, Папа Ндиага Яде, Жослен Беиратш, Жонатан Да Силва, Жота, Мауро Родригеш… Восемь футболистов-иностранцев, из которых фактически можно было бы вылепить новую команду, однако многие ли из них, говоря объективно, запомнились вам по просмотру матчей «Александрии» и показали классный футбол после переезда в Украину? Вопрос, если что, скорее, риторический…

Разговоры о том, что у «Александрии» нет денег, чтобы звать более классных игроков также давайте отложим в сторону. Денег у этого клуба нет, если сравнивать с «Шахтером», «Полесьем», «Металлистом 1925» или «Карпатами», но никак не со среднестатистическим клубом-участником нынешней УПЛ. Наоборот, если вы находите возможность звать к себе игроков из Швейцарии или Португалии, то как минимум за «тарелку борща» эти исполнители вам вряд ли обходятся, а потому какие-никакие средства на это тратить приходится. Да и новостей о каком-то экономическом крахе в «Александрии» никогда не было и нет, потому если речь о чем-то и стоит вести, то исключительно о менеджерских просчетах, начиная с кандидатуры преемника Руслана Ротаня на тренерском мостике, и заканчивая большинством новичков-футболистов, чей уровень либо не соответствует УПЛ, либо же не был раскрыт наставниками даже на половину.

В этой связи ситуация в «Александрии» в чем-то напоминает то, с чем столкнулся «Металлист 1925» в сезоне-2023/24. Тогда амбициозный клуб из Харькова в какой-то момент также «свернул не туда» в трансферной работе и в аспекте кандидатуры главного тренера. Приглашенные усилить команду ветераны Юрченко, Гармаш, Имереков вместе с опытным Борячуком и купленным «вундеркиндом» Сидоровым под руководством Виктора Скрипника благополучно довели харьковский клуб до Первой лиги, после чего на какое-то время даже возник вопрос, а не откажутся ли собственники от дальнейших инвестиций в клуб?

К счастью для «Металлиста 1925», их владельцы оказались людьми с характером, а потому за год в Первой лиге многое изменили, перестроили и наладили, разобрались с кадровыми процессами, определились с форматом работы на трансферном рынке, и по спортивному принципу вернулись обратно в элитарный дивизион, где прямо сейчас занимают свое более чем заслуженное место в верхней половине таблицы. Более того, нынешний «Металлист 1925» под руководством Младена Бартуловича является куда более понятным проектом, нежели то, что существовало в сезоне-2023/24 с Виктором Скрипником во главе.

Не исключено, что и «Александрии» было бы куда полезнее по итогам этого сезона все-таки вылететь в Первую лигу. А там уже станет ясно окончательно: насколько серьезным является интерес владельцев клуба к их футбольному детищу, и если оно им действительно важно, то последуют, наконец, реальные процессы перестройки системы, благодаря чему будут под корень выкорчеваны последствия последних неудачных экспериментов, а на расчищенном месте начнет выстраиваться нечто новое – есть надежда, что куда более понятное и успешное.

После исторического «серебра», которое являлось настолько желанным для владельцев «Александрии», клуб так и не провел главной работы – не выбрал дальнейших вектор развития. Банальное существование где-то в середине таблицы после столь громкого триумфа, видимо, уже не могло рассматриваться как нечто приемлемое чисто исходя из амбициозных аспектов, а на нечто большее клуб не оказался способным замахнуться, исходя из своих финансовых возможностей. Получается, что прыгнув выше головы «Александрия» не добилась ничего такого, что помогло бы ей сделать дальнейший шаг вперед в своем собственном самосознании. И этот проект просто оказался в руках людей, которым в силу отсутствия опыта пришлось что-то выдумывать, экспериментировать, пробовать удивить. Но то, что блестяще удается в Football Manager на компьютере, в реальной жизни зачастую не срабатывает, а приводит к тому, с чем нынче и столкнулась «Александрия».

В «Металлисте 1925» после сезона в Первой лиге окончательно поняли, какие средства готовы выделять на команду и какие цели в ближайшие годы нужно перед ней ставить. Под это все нашли и главного тренера с соответствующим профайлом, и футболистов, умеющих и способных оправдывать ожидания. В «Александрии» пока подобного концепта не просматривается и близко, и кто знает, понимают ли это в руководстве клуба прямо сейчас, или же для реальных выводов и готовности «резать по живому» все-таки нужен вылет в Первую лигу, где кардинальные перемены будут уже не чем-то желательным, а самым настоящим вызовом судьбы…