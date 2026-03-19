Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко извинился перед болельщиками за домашнее поражение 0:5 в матче УПЛ против Динамо.

«Счет 0:5 – что-то комментировать неуместно. Могу только извиниться перед нашими болельщиками. Они пришли и поддержали команду. Мы не имеем права так делать, так играть на нашем стадионе. Это плохо».

«В нашем доме перед своими фанами так нельзя. Динамо разбили наш прессинг и создавли моменты, а мы ничего не создали», – сказал Нестеренко.

Вице-чемпион минувшего сезона сейчас находится в зоне вылета.