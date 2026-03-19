Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 15:55 | Обновлено 19 марта 2026, 15:57
280
0

Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»

Нестеренко извинился перед фанами

19 марта 2026, 15:55 | Обновлено 19 марта 2026, 15:57
280
0
Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко извинился перед болельщиками за домашнее поражение 0:5 в матче УПЛ против Динамо.

«Счет 0:5 – что-то комментировать неуместно. Могу только извиниться перед нашими болельщиками. Они пришли и поддержали команду. Мы не имеем права так делать, так играть на нашем стадионе. Это плохо».

«В нашем доме перед своими фанами так нельзя. Динамо разбили наш прессинг и создавли моменты, а мы ничего не создали», – сказал Нестеренко.

Вице-чемпион минувшего сезона сейчас находится в зоне вылета.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем