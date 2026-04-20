Украина. Премьер лига
Владимир ШАРАН: «Трудно комментировать. Я ничего не увидел от легионеров»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился эмоциями после поражения своей команды от Вереса (0:3) в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги.

– Понимая турнирную ситуацию, мы настраивались сегодня только на победу. Руководство клуба создало все условия подготовки команды к игре. Тренерский штаб приложил все усилия, чтобы подвести команду к поединку в максимально положительном психологическом состоянии. И, наблюдая за тренировочным процессом, мы не могли предвидеть тех проблем, которые возникли сегодня по ходу поединка.

Да, Даниил Ващенко пропускал игру из-за дисквалификации. Опорная зона – проблемная. Вместо этого мы надеялись на атакующее звено, на индивидуальные качества наших легионеров. Ждали активного прессинга от них. Но не увидели этого. Ну и начало атак от наших защитников – это ужас. Это ветеранский футбол, который никому не нравится.

Конечно, и первый гол повлиял на ход игры. Трудно что-то комментировать, потому что мы ожидали совсем другую игру.

Во втором тайме пришлось выпускать на поле молодых игроков. Но мы практически ничего не создали. Не увидел азарта. Хотя второй тайм был лучше.

До игры были прекрасные воспоминания. Победа над Шахтером в домашней игре пять лет тому назад. Хотелось бы лучше сыграть сегодня. Но я ничего не увидел от легионеров. Возможно, кроме Брайана Кастильо и Яде Ндиаги, – сказал Шаран.

По теме:
ВИДЕО. Проблемы команды УПЛ. Лидер пошел разбираться с фаном
Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
Владимир Шаран Александрия Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Верес пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19 апреля 2026, 18:00 31
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане

Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20 апреля 2026, 10:14 5
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин

Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Футбол | 20.04.2026, 08:07
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
Футбол | 20.04.2026, 15:27
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Я нна считаю нна що Шара нна нада уволить нна, і іграків нна тоже нна, желательно нна, усіх нна.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 25
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 3
Футбол
