Владимир ШАРАН: «Трудно комментировать. Я ничего не увидел от легионеров»

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился эмоциями после поражения своей команды от Вереса (0:3) в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги.

– Понимая турнирную ситуацию, мы настраивались сегодня только на победу. Руководство клуба создало все условия подготовки команды к игре. Тренерский штаб приложил все усилия, чтобы подвести команду к поединку в максимально положительном психологическом состоянии. И, наблюдая за тренировочным процессом, мы не могли предвидеть тех проблем, которые возникли сегодня по ходу поединка.

Да, Даниил Ващенко пропускал игру из-за дисквалификации. Опорная зона – проблемная. Вместо этого мы надеялись на атакующее звено, на индивидуальные качества наших легионеров. Ждали активного прессинга от них. Но не увидели этого. Ну и начало атак от наших защитников – это ужас. Это ветеранский футбол, который никому не нравится.

Конечно, и первый гол повлиял на ход игры. Трудно что-то комментировать, потому что мы ожидали совсем другую игру.

Во втором тайме пришлось выпускать на поле молодых игроков. Но мы практически ничего не создали. Не увидел азарта. Хотя второй тайм был лучше.

До игры были прекрасные воспоминания. Победа над Шахтером в домашней игре пять лет тому назад. Хотелось бы лучше сыграть сегодня. Но я ничего не увидел от легионеров. Возможно, кроме Брайана Кастильо и Яде Ндиаги, – сказал Шаран.