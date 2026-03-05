Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 13:21 | Обновлено 05 марта 2026, 13:48
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь

Александрия получила техническое поражение и штраф

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ФК Александрия

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по поводу матча 17 тура УПЛ Александрия – Оболонь, который не состоялся из-за плохого состояния газона на арене Александрии.

Александрии засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Оболони добавили три очка в таблице и засчитали победу со счетом 3:0.

Кроме того, Александрия должна заплатить штраф в 150 тысяч гривен, а также компенсировать Оболони расходы на переезд и компенсировать расходы официальным лицам и транслятору встречи.

Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь Украинская Премьер-лига техническое поражение КДК УАФ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
DaVinci
Ну, в принципі, все логічно 
C.Пеклов
А де рішення по іншому матчу?
Павло
Нарешті, роздуплились... 
Singularis
из-за того что не хватило генераторов для просушки поля?
Євгеній Січкаренко
Тільки і вміють києвські вигравати в кабінетах, що динамо, що оболонь
Ответить
-3
Khafre
правильно зробили що зарахували Олександрії технічну поразку
але якщо завтра поле буде в такому ж стані матч має обовязково відбутися
і ніякої тех перемоги Шахтарю
ГРАТИ!!! навіть якщо там буде болото
бо це другоє
Olexiy_Kharkiv
Ганьба УАФ за таке рішення
