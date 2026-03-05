ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по поводу матча 17 тура УПЛ Александрия – Оболонь, который не состоялся из-за плохого состояния газона на арене Александрии.

Александрии засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Оболони добавили три очка в таблице и засчитали победу со счетом 3:0.

Кроме того, Александрия должна заплатить штраф в 150 тысяч гривен, а также компенсировать Оболони расходы на переезд и компенсировать расходы официальным лицам и транслятору встречи.