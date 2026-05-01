01 мая 2026, 11:30 | Обновлено 01 мая 2026, 11:40
404
Шахтер проиграл клубу АПЛ, полуфиналы еврокубков, Костюк вышла в финал

Главные новости за 30 апреля на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 апреля.

1. Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Английская команда стала ближе к выходу в финал Лиги конференций

2. Итоги дня Лиги конференций. Сетка плей-офф: Шахтер проиграл Кристал Пэлас
В другом полуфинальном матче Райо Вальекано взял верх над Страсбургом

3. Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу
В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии

4. УАФ подтвердила проведение товарищеского матча сборной Украины
Соперником будет сборная Дании, игра пройдет 7 июня

5. Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на ЧМ-2026
Изменений в составе участников турнира не будет

6. Новый диктатор. Жозе Моуриньо – лучший вариант для Реала
Опытный португальский специалист может возглавить команду из Мадрида

7. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде
Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале

8. Первая сессия. Хиггинс и Мерфи на равных провели старт полуфинала ЧМ
После 8 фреймов матча счет ничейный – 4:4

9. Китайский снукерист получил солидный перевес на старте полуфинала ЧМ-2026
У Ицзе после первой сессии ведет в игре с Марком Алленом со счетом 6:2

10. От Блохина до Селезнева. Сборная украинских клубов в полуфиналах еврокубков
Они проторили путь в финалы

Николай Степанов
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
