От Блохина до Селезнева: сборная наших клубов-европолуфиналистов

Выход «Шахтера» в полуфинал Лиги конференций так или иначе заставляет вспомнить еврокубковые полуфиналы, к которым имели касательство наши клубы, и в частности тех игроков, которые проявили в них свои лучшие качества. Кубок/Лига чемпионов, Кубок кубков и Кубок УЕФА/Лига Европы – до сих пор наши команды засветились в полуфиналах таких еврокубковых турниров. В этом сезоне к ним добавляется еще один. Замечу, что при выборе игроков для этой команды я отдал предпочтение тем, кто наилучшим образом проявил свои умения в полуфиналах, поспособствовав выходу украинских команд в финалы.

Вратарь: Денис Бойко (родился в 1988 г.)

Безусловно, Денис сыграл немалую роль в том, что «Днепр» обыграл по сумме двух матчей «Наполи» в полуфинале Лиги Европы в сезоне-2014/15. В Неаполе хозяева 7 раз попали в створ ворот украинского клуба, однако забить смогли лишь раз после стандарта. В других случаях выручал Денис. Каким бы изобретательным ни был Гонсало Игуаин (что-то он тогда разглагольствовал об окончании карьеры в случае непрохода «Днепра», но это, как оказалось впоследствии, была пустая болтовня), но наш вратарь, вовремя выходя из ворот, уменьшал угол обстрела и лишал аргентинца шансов на успех. А в ответной игре в Киеве неаполитанцы и вообще не смогли пробить Бойко. Мне особенно запомнился момент Гонсало Игуаина, когда в 1-м тайме он коварно бил головой после навеса с левого фланга, и Денис в отчаянном броске смог перевести мяч на угловой. Помню и весьма сдержанное празднование Дениса: две руки вверх и неторопливое шествие триумфатора. Собственно, Бойко вошел в символическую сборную Лиги Европы сезона-2014/15.

Другие варианты? И Евгений Рудаков в киевском матче против ПСВ в 1975-м и в домашней игре против гладбахской «Боруссии» в 1977-м, и участники украинского полуфинала Кубка УЕФА 2009-го играли неплохо, однако Рудаков не лучшим образом провел ответную игру гдадбахцев, а также игру против эйндховенцев в 1975-м (выпустил мяч после навеса в исполнении Рене ван де Керкхофа, что стоило в итоге пропущенного гола), а Чанов неуверенно отыграл киевский полуфинал против «Порту» в 1987-м («Я провалился, Васильич», – такие слова вратаря приводит Валерий Лобановский в своей книге «Бесконечный матч»). Андрей Пятов и Станислав Богуш, несмотря на все старания, не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности ни в одном полуфинальном матче в 2009-м. Не очень успешно провел Пятов и матчи против «Севильи» и «Интера» в 2016-м и 2020-м соответственно.

Защитники: Виктор Матвиенко (1948–2018), Дуглас (родился в 1990 г.), Владимир Трошкин (1947–2020)

Виктор Матвиенко в двух домашних полуфиналах «Динамо» 1970-х (в соперниках – ПСВ в Кубке кубков и менхенгладбахская «Боруссия» в Кубке чемпионов) проявил лучшие образцы тотального футбола. Кроме основных оборонительных обязанностей, часто принимал участие в атаках. Как писала тогдашняя пресса, «смело шел на обострение». Ответная игра с «Боруссией» и пенальти? Все же там, по-моему, ошибку допустил Рудаков, помешав Матвиенко просто вынести мяч подальше. Вообще после ответной игры против гладбахцев наша пресса отметила, что «Матвиенко не ошибался в оценке ситуаций».

Центрдеф «Днепра» Дуглас также вошел в символическую сборную Лиги Европы сезона-2014/15. Он отлично провел уже упомянутую игру в Неаполе. А в киевском поединке запомнился тем, что выиграл важную (не определяющую ли?!) верховую дуэль прямо у линии ворот «Днепра» после навеса Гонсало Игуаина. Было очень опасно, но бразильский легионер украинского клуба выпрыгнул выше всех и вынес мяч подальше от ворот. 15 перехватов на его счету в киевском матче.

Правый защитник – динамовец Владимир Трошкин. Его быстрый проход по правому краю и ювелирный навес на Виктора Колотова положил начало разгрому ПСВ в полуфинале Кубка кубков в сезоне-1974/75. Собственно, и 3-й гол в этом феерическом матче стал результатом флангового прохода Трошкина. В этом случае голевую точку поставил Олег Блохин. Характерно, что после празднования гола все направились в центр поля, а Трошкин долгое время лежал на земле, ведь немало усилий потратил на этот рывок. Отмечу и его вездесущесть в домашнем матче против «Боруссии» в 1977-м. Владимир часто и довольно опасно подключался к атакам, одновременно нередко выигрывал борьбу на фланге. Собственно, другая легенда киевского «Динамо», но более старшего поколения Федор Медведь среди всех динамовцев в том матче выделил именно Трошкина: «У киевлян больше всего запомнился своей самоотверженной игрой Владимир Трошкин». Огромный объем работы проделал Трошкин и в матче на выезде, который принимал Дюссельдорф. На 70-й минуте вполне мог бы стать автором голевой передачи, однако Блохин так и не смог нанести удар из выгодной позиции.

Полузащитники: Фернандинью (родился в 1985 г.), Александр Заваров (родился в 1960 г.), Жадсон (родился в 1983 г.), Илсинью (родился в 1985 г.)

Какое место на поле определить для Фернандинью? Опорника? Ну, собственно если брать классическую расстановку «Шахтера» в киевском полуфинале Кубка УЕФА против «Динамо» в 2009-м, то бразильский дончанин располагался на левом фланге полузащиты. Собственно, именно благодаря его стараниям стал реальностью гол в ворота киевлян. После передачи Виллиана с левого фланга Ферна выиграл борьбу у динамовца Бетау и переправил мяч в ворота Богуша, установив окончательный счет первого матча – 1:1.

Жадсон в упоминавшемся голе Фернандинью тоже принял участие, отдав предголевой пас. А в ответной игре в Донецке открыл счет. Собственно, можно сказать, что «ассистировал» ему динамовец Бетау, выложив мяч прямо под удар полузащитнику «Шахтера». Неотразимый выстрел Жадсона с правой почти с линии штрафной – гол!

Жадсон против Милоша Нинковича

Динамовец Александр Заваров отлично провел полуфинальные матчи Кубка кубков в сезоне-1985/86 против пражской «Дуклы». В Киеве он сначала вполне мог рассчитывать на пенальти после сумасшедшего слаломного рейда к воротам пражан. К сожалению, судейский свисток промолчал. Однако Заваров не сник, а заиграл с удвоенной энергией. Александр с помощью Василия Раца вывел Блохина на голевую позицию, в дальнейшем отличился сам после прострела Блохина с левого фланга и отвлечения Белановым внимания защитников. В Праге именно за фол на Заварове в середине 2-го тайма был назначен пенальти, который четко реализовал Игорь Беланов. Судьба 2-матчевого противостояния была решена. Кроме того, Александр Анатольевич отличился ассистом, когда Михайличенко забивал гол в ворота «Порту» в киевском матче полуфинала Кубка чемпионов в сезоне-1986/87. Вместе с тем, первый матч в Порту (меня приятно удивило то, что португальские составители программы к той игре прежде всего подчеркнули, что Киев является столицей Украины и имеет 1500-летнюю историю, а также словами попытались передать красоту Златоверхого с описанием Софии Киевской, склонов Днепра и Ботанического сада), у него не получился, ведь, прерывая проход Паулу Футре, Заваров направил мяч в свои ворота.

Справа в полузащите поставлю Илсинью. Именно его гол под занавес 2-го тайма украинского классико в Европе сделал невозможным дополнительное время и вывел горняков в финал Кубка УЕФА. Бразилец сполна использовал нетерпение динамовца Бадра Эль-Каддури, неосторожно выбросившегося на дончанина, не рассчитавшего траекторию полета мяча. А Илсинью оказался сообразительнее защитников «Динамо».

Нападающие: Олег Блохин (родился в 1952 г.), Евгений Селезнев (родился в 1985 г.), Владимир Онищенко (родился в 1949 г.)

Несомненно, главная звезда украинских полуфиналов – Олег Блохин. Он поставил победную точку в киевском матче Кубка кубков с эйндховенцами, лучше всех разобравшись в штрафной нидерландской команды. 11 лет спустя Олег Владимирович отличился дублем в воротах пражской «Дуклы»: в начале игры забил гол точным ударом после быстрого прорыва, а точку в матче поставил после фланговой передачи Раца и удачного взаимодействия с Игорем Белановым неотразимым ударом с лета. В двух неуспешных для «Динамо» полуфиналах еврокубков Блохин также принимал участие и был заметен на поле. Так, в 1977-м в первом матче против гладбахцев Берти Фогтс (впоследствии – известный тренер) смог остановить нашего нападающего только ценой предупреждения. В 1987-м в поединке с «Порту» на поле соперника в середине 1-го тайма Блохин забил чистый гол, который тем не менее отменили судьи из-за мнимого положения вне игры. Был бы тогда ВАР, и перспективная выездная ничья 2:2 была бы вполне достижима.

Евгений Селезнев отличился в каждом из двух полуфинальных лигоевропейских матчей «Днепра» против «Наполи» в 2015-м. Оба раза в жестком противоборстве с защитниками «Партенопеи». В Неаполе – правой ногой после подачи с правого фланга. И до сих пор у меня перед глазами полет мяча после удара Евгения головой в Киеве. Казалось, он длится вечность. Однако, в конце концов, мяч оказался в воротах неаполитанцев, а «Днепр» – в финале Лиги Европы.

Владимир Онищенко забил очень важный 2-й гол в домашнем матче против ПСВ в 1975-м. После штрафного в исполнении Владимира Мунтяна вратарь и капитан эйндховенцев Ян ван Беверен не смог зафиксировать мяч, а быстрый Онищенко этим воспользовался, ведь был первым на добивании. «Остро, решительно, изобретательно» – это характеристика игры Онищенко в ответном матче от газеты «Советский спорт». К сожалению, голом отличиться в технологической столице Нидерландов у Владимира Ивановича не получилось, однако не думаю, что это доставило ему неприятность. Главная задача – выход в финал – была выполнена! В 1977-м Онищенко провел единственный гол в киевской игре в ворота «Боруссии» из Менхенгладбаха. Леонид Буряк подал угловой, а форвард киевлян головой направил мяч в ворота Вольфганга Кнайба. Как отметил тогда известный советский журналист Юрий Ваньят: «Онищенко снова продемонстрировал счастливое умение забивать важнейшие мячи».

Игорь Беланов? Считаю, гола с пенальти в ворота «Дуклы» недостаточно для попадания в символическую команду, ведь было еще и голевое молчание действующего на то время обладателя «Золотого мяча» в двух матчах против «Порту» в 1987-м.

Андрей Шевченко? Да, его дубль в ворота «Баварии» в 1999-м незабываем. Однако, в ответной игре нынешний президент Украинской ассоциации футбола, к сожалению, промолчал, и киевляне до финала Лиги чемпионов не добрались. Форварды же этой символической команды отличались в более чем одной полуфинальной игре.

***

Что ж, искренне желаю оранжево-черным так сыграть против представителя английской Премьер-лиги, чтобы годы спустя некоторые из участников того матча заслуживали права попасть в подобные символические команды.

Алексей РЫЖКОВ