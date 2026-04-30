  4. Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 апреля 2026, 21:24 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:44
Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026

Изменений в составе участников турнира не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу участия национальной сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года:

«Я хотел бы сразу же подтвердить для тех, кто, возможно, хочет сказать или написать что-то другое, что, конечно же, Иран примет участие в чемпионате мира по футболу, и, конечно же, Иран будет играть в Соединенных Штатах Америки. И причина этого очень проста, дорогие друзья, ведь мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей. Это моя ответственность. Это наша ответственность. Футбол объединяет мир. ФИФА объединяет мир. Вы объединяете мир. Мы объединяем мир».

Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Чемпионат мира пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее специальный посланник Дональда Трампа Паоло Замполли призвал заменить Иран в составе участников ЧМ-2026 на сборную Италии.

Прецедентище! Щас вме скажут, шо если сша в войне с Ираном и играют на ЧС, то чго Украина не может играть с московией? 😱😱😱
Тут два варіанти:
1. Іран не приїде
2. На ЧС буде жесть
