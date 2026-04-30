Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас

По крайней мере, ещё два еврокубковых вечера нам гарантировал донецкий «Шахтёр», выйдя в полуфинальный раунд дебютного для «горняков» розыгрыша Лиги конференций УЕФА. А вот будет ли решающий матч еще впереди – это уже зависит от итога дуэли команды Арда Турана против самого сильного из возможных соперников в этом турнире, лондонского «Кристал Пэлас», первая часть которой началась в Кракове.

При этом сами «стекольщики» по уровню своих финансовых возможностей и статусу победителей Кубка Англии в прошлом его розыгрыше должны были бы быть ярким представителем Лиги Европы, если бы не нюансы, связанные с общими владельцами из французского «Лиона». Впрочем, бюрократия «Шахтеру» не должна была быть интересна, ведь впереди были сразу два противостояния против самого сильного соперника за время работы турецкого тренерского штаба.

Также всем было известно, насколько серьезный акцент делает на атлетический футбол коллектив Оливера Гласнера, но вряд ли дончане рассчитывали, что свой главный козырь соперники применят уже в первой атаке. Вот и пропустили передачу Матета из борьбы на правом фланге в штрафную на Сарра, и лучший бомбардир «Пелес» в этом турнире пробил низом в дальний угол мимо Ризника. Начало такое, что хуже и придумать было трудно.

После этого английский клуб отступил в глубокую оборону на свою половину поля, и настало время «Шахтеру» продемонстрировать свои навыки игры в атаке. Как ни странно, команда Турана добилась значительных успехов в контроле над игрой, и хотя соперники оставляли за собой право на контратаки, тем не менее, временами в штрафной гостей было слишком жарко. Не хватало только кого-то, кто мог бы поставить финальную точку в этих моментах «горняков».

Вот, например, прыжок Эгиналду мимо мяча в воротах при попытке в падении пробить в пустые ворота с нескольких метров, или удар с опозданием от Элиаса в опасной зоне на левом фланге чужой штрафной в середине первого тайма. По всем показателям «Шахтер» значительно превосходил соперников, но в итоге, наверное, не хватило мастерства, чтобы довести дело до вполне логичного гола в первой половине. Поэтому снова на авансцену должен был выйти Туран со своей пламенной речью во время перерыва.

В конце концов, это действительно работает. На второй тайм «Шахтер» вышел заведенным из раздевалки и уже на 48-й минуте сравнял счет. Произошло это в чисто «английском» стиле по итогам подачи углового с левого фланга от Педриньо да Сильвы, которую Элиас у ближней штанги головой скинул на Очеретько ближе к воротам, а тот уже сам забил мяч в сетку. Блестящее начало, то, что нужно!

И в дальнейшем «Шахтер» пытался поддерживать это давление, но «Пелес» быстро понял, к чему всё идёт, поэтому снова пошёл в атаку и заработал те самые роковые ауты, которые в Англии уже ставятся в один ряд с угловыми. Так и пришел гол в ворота Ризника на 58-й минуте, когда отскок вброса от Ричардса с левого фланга на ближнюю к центру штрафной никто не проконтролировал, а Камада расстрелял ворота.

На этом начался новый раунд попыток «Шахтера» атаковать чужие ворота, который длился почти до финального свистка. С голевыми моментами, правда, было уже сложнее, и мы вспоминаем лишь один удар головой от Эгиналду над перекладиной. Тогда как на 84-й минуте совершенно невынужденная ошибка Бондаря в центральном круге практически похоронила шансы дончан в этом поединке. Камада сразу запустил Странда Ларсена в штрафную, чтобы тот обошел на своем пути сначала Матвиенко, а затем и вратаря «горняков».

Капитан команды Турана почти сразу после этого мог исправить эту досадную ошибку, но так же головой чуть не попал в дальний угол чужих ворот в завершении подачи стандарта от Назарины с правого края атаки. Очень зря пропустили этот третий мяч – задача ровно через неделю в Лондоне будет на грани возможностей.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Кристал Пэлас» – 1:3

Голы: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Странн-Ларсен (84)

Предупреждения: Очеретько (31), Тобиас (38), Педро Энрике (52) – Пино (44), Канво (56)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон, Элиас (Траоре, 83).

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 90), Уортон, Муньос, Пино (Джонсон, 74), Матета (Странн-Ларсен, 65), Сарр.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Мейски» (Краков, Польша)

