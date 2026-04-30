Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Лига конференций
Шахтер Донецк
30.04.2026 22:00 – FT 1 : 3
Кристал Пэлас
Украина. Премьер лига
30 апреля 2026, 23:53 | Обновлено 01 мая 2026, 00:10
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас

Английская команда стала ближе к выходу в финал Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

По крайней мере, ещё два еврокубковых вечера нам гарантировал донецкий «Шахтёр», выйдя в полуфинальный раунд дебютного для «горняков» розыгрыша Лиги конференций УЕФА. А вот будет ли решающий матч еще впереди – это уже зависит от итога дуэли команды Арда Турана против самого сильного из возможных соперников в этом турнире, лондонского «Кристал Пэлас», первая часть которой началась в Кракове.

При этом сами «стекольщики» по уровню своих финансовых возможностей и статусу победителей Кубка Англии в прошлом его розыгрыше должны были бы быть ярким представителем Лиги Европы, если бы не нюансы, связанные с общими владельцами из французского «Лиона». Впрочем, бюрократия «Шахтеру» не должна была быть интересна, ведь впереди были сразу два противостояния против самого сильного соперника за время работы турецкого тренерского штаба.

Также всем было известно, насколько серьезный акцент делает на атлетический футбол коллектив Оливера Гласнера, но вряд ли дончане рассчитывали, что свой главный козырь соперники применят уже в первой атаке. Вот и пропустили передачу Матета из борьбы на правом фланге в штрафную на Сарра, и лучший бомбардир «Пелес» в этом турнире пробил низом в дальний угол мимо Ризника. Начало такое, что хуже и придумать было трудно.

После этого английский клуб отступил в глубокую оборону на свою половину поля, и настало время «Шахтеру» продемонстрировать свои навыки игры в атаке. Как ни странно, команда Турана добилась значительных успехов в контроле над игрой, и хотя соперники оставляли за собой право на контратаки, тем не менее, временами в штрафной гостей было слишком жарко. Не хватало только кого-то, кто мог бы поставить финальную точку в этих моментах «горняков».

Вот, например, прыжок Эгиналду мимо мяча в воротах при попытке в падении пробить в пустые ворота с нескольких метров, или удар с опозданием от Элиаса в опасной зоне на левом фланге чужой штрафной в середине первого тайма. По всем показателям «Шахтер» значительно превосходил соперников, но в итоге, наверное, не хватило мастерства, чтобы довести дело до вполне логичного гола в первой половине. Поэтому снова на авансцену должен был выйти Туран со своей пламенной речью во время перерыва.

В конце концов, это действительно работает. На второй тайм «Шахтер» вышел заведенным из раздевалки и уже на 48-й минуте сравнял счет. Произошло это в чисто «английском» стиле по итогам подачи углового с левого фланга от Педриньо да Сильвы, которую Элиас у ближней штанги головой скинул на Очеретько ближе к воротам, а тот уже сам забил мяч в сетку. Блестящее начало, то, что нужно!

И в дальнейшем «Шахтер» пытался поддерживать это давление, но «Пелес» быстро понял, к чему всё идёт, поэтому снова пошёл в атаку и заработал те самые роковые ауты, которые в Англии уже ставятся в один ряд с угловыми. Так и пришел гол в ворота Ризника на 58-й минуте, когда отскок вброса от Ричардса с левого фланга на ближнюю к центру штрафной никто не проконтролировал, а Камада расстрелял ворота.

На этом начался новый раунд попыток «Шахтера» атаковать чужие ворота, который длился почти до финального свистка. С голевыми моментами, правда, было уже сложнее, и мы вспоминаем лишь один удар головой от Эгиналду над перекладиной. Тогда как на 84-й минуте совершенно невынужденная ошибка Бондаря в центральном круге практически похоронила шансы дончан в этом поединке. Камада сразу запустил Странда Ларсена в штрафную, чтобы тот обошел на своем пути сначала Матвиенко, а затем и вратаря «горняков».

Капитан команды Турана почти сразу после этого мог исправить эту досадную ошибку, но так же головой чуть не попал в дальний угол чужих ворот в завершении подачи стандарта от Назарины с правого края атаки. Очень зря пропустили этот третий мяч – задача ровно через неделю в Лондоне будет на грани возможностей.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Кристал Пэлас» – 1:3

Голы: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Странн-Ларсен (84)

Предупреждения: Очеретько (31), Тобиас (38), Педро Энрике (52) – Пино (44), Канво (56)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон, Элиас (Траоре, 83).

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 90), Уортон, Муньос, Пино (Джонсон, 74), Матета (Странн-Ларсен, 65), Сарр.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Мейски» (Краков, Польша)

ШАХТЕР – КРИСТАЛ ПЭЛАС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Петуху ахметову надо менять стратегию. У него схема украинцы в обороне а бразильцы спереди. Но то что сегодня начудили клоуны матвиенко и боднарь ни в какие футбольные ворота не лезет. Нужно покупать хороших надёжных защитников!
Багато володіння, мало небезпеки. Розмазуванням шмарклів з флангу на фланг Пелес не пройти
При 1-2 еще можно было на что-то надеяться в Англии, а так...
Ни в какую Лигу Чемпионов Шахтеру пока соваться нет смысла, максимум ЛЕ. 
Хочеться подякувати гравцям Шахтаря за бажання , жагу до гри , але з таким центром захиста тяжко надіятись на  позитивний результат,.
Захист жахливий. Бондар - немов копія Чіжова/Іщенка при Луческу. Не встигає, позиції втрачає. Бондаренко ледь бігає. Матвієнко при 3 м'ячі нащось побіжав за накритим гравцем. Опорна зона пуста. Якщо вже японці забивають...Команда сира, але тягатися в атлетизмі з британцями важко. Задача Турана зліпити щось. Час покаже.
Ну, ця гра показала рівень.
Нажаль Ми ще багато програємо таким командам..Не має претензій до команди..Це поки наш максимум..Дякую за гру 
За счет чего шахта собиралась побеждать сегодня? КП особо и не напрягался, чисто на ошибках кротов три закатил. Мог бы и больше вероятно, если б стояла задача.
Туран ёлки палки зачем покупал Обаха? Против массивных негров лондонских нужно было его выпускать. Сидит на банке постоянно но зато деревянного Бондаренко выпускает. 
абсолютно різні рівні команд, особливо у захисті. у нас Матвій та Бондар два дніща, яким максимум в ЧУ грати і все, до збірної не підпускати взагалі. бразильці розчаровують, бігають з тим м'ячем купу часу, а толку жодного
Дуже багато помилок. Класу теж явно не вистачало. Та ще й нефарт мав місце, але це зовсім неголовне. Різник був на рівні, але у парі голів теж не виручив. З жеребом на останні матчі Шахтарю не повезло. Мабуть, якби хтось з інших двох команд у півфіналі дістався, може, і грали б у фіналі. Не судьба...
Тут деякі пишуть про 13ту команду Англії, а я нагадаю що ця команда взяла кубок Англії, перемігши першу команду. 
Ну этот разклад прогнозировался, нам в лучшие годы, трудно было тягаться с командами большой пятёрки, пусть и второго эшелона, а сейчас это вобще не предоставляется возможным 
Закономірно, тільки тупий менеджмент Шахтаря не може зрозуміти, що з слабкими захисниками не можливо виграти навіть такий третьорядний турнір.
Не можна сказати, шо КП грав "в пів-ноги", але вочевидь економно і був готовий додати в будь-який потрібний момент. Скільки там знадобилось після того як Шахтар зрівняв, хвилин 10.
Ну ось перший суперник з топ5, причому з середини таблиці і одразу ж шанси мінімальні.
З якоюсь з іграшок шейхів був би погром.
Все було по ділу.КП як представник Англійського футболу,вишче класом і він це доказав.
Як же так! Знову ці провали, знову ці обрізки, знову хлопці з України програли такій матч! Ганьба! Ось вам 
і Бразильці👎
Перемога спокійна і впевнена, на класі. 
В цілому норм, але захист дно. Шкода що перевага в два м'ячі, шансів мало, але навіть якщо шахта вилетить, вони й так пригнули вище голови. Не те що деякі, які радіють якомусь сраному кубку, якого вони ще не виграли 
Кристал, конечно, был самым сильным и нежелательным соперником из всех полуфиналистов, но Шахта, балбесы, сделали всё чтобы их поддержать( 
Загалом грою задоволений, але не задоволений результатом який був би набагато кращим якби не пропустили на першій хвилині. Пропущений мяч на першій хвилині - це нічний жах будь-якої команди. 
