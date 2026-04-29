Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Лига конференций
Шахтер Донецк
30.04.2026 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 апреля 2026, 15:07 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:22
140
0

Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

В последний день апреля, в 22.00 по киевскому времени, в польском Кракове «Шахтер» будет принимать «Кристал Пэлас» в рамках первого полуфинального поединка Лиги конференций.

Шахтер

В дебютном своем сезоне в Лиге конференций «Шахтер» сразу сумел пробиться в полуфинал. И на достигнутом останавливаться не собирается.

Отметим, что для «горняков» это уже четвертый еврокубковый полуфинал в истории. До этого донецкая команда дважды пробивалась в полуфиналы Лиги Европы (где уступала), а дебютный полуфинал – Кубка УЕФА в 2009 году – стал успешным. Тогда дончане за шаг до финала прошли киевское «Динамо», а в главном матче переиграли «Вердер».

Нынешний путь к еврокубковому полуфиналу для «Шахтера» получился весьма тернистым и противоречивым. Начинали «оранжево-черные» с квалификации Лиги Европы, но, уступив в серии пенальти «Панатинаикосу», выбыли в турнир рангом ниже.

В рамках регулярного сезона Лиги конференций «Шахтеру» выпал очень удачный жребий: ни одного по-настоящему грозного оппонента.

Тем не менее, подопечные Арды Турана из шести матчей основного раунда выиграли четыре, по разу сыграв вничью и проиграв.

Однако итоговые 13 баллов позволили украинской команде напрямую попасть в первый раунд плей-офф. И там дончане изрядно намучились с «Лехом». В первом поединке «оранжево-черные» без особых проблем одолели польских «железнодорожников» 3:1, а вот в ответной встрече долго проигрывали 0:2, и в четвертьфинал проползли благодаря дикому автоголу оппонентов.

В четвертьфинале «Шахтер» не допустил ошибок предыдущей стадии. Во всяком случае, в первом поединке против нидерландского АЗ подопечные Турана были мотивированными и дисциплинированными. И не только дождались своего шанса в атаке, использовав чужую ошибку, но затем отлично проявили себя в открытой игре, когда соперник, желая отыграться, раскрылся.

Итоговый счет 3:0 в пользу «Шахтера» практически не оставлял команде из пригорода Амстердама шансов в ответной встрече. Тем не менее, «красно-белые» попытались совершить подвиг. Но неудачно: дончане были к такому повороту событий готовы. Ничья 2:2 стала закономерным итогом поединка, хотя, если говорить по большому счету, то «Шахтер» в том матче мог претендовать и на большее.

Накануне первого матча против «Кристал Пэлас» команда Арды Турана провела очередной поединок внутреннего календаря. В эконом-режиме – и касательно состава, и относительно игры – «Шахтер» одолел «Кудровку» – 3:1, и еще на шаг приблизился к чемпионству УПЛ (второй ЛНЗ дончане опережают уже на восемь баллов).

Так что избытая фраза – «отправились на игру в отличном расположении духа» – в данном случае весьма уместна.

Что касается кадрового вопроса, то клубный лазарет «горняков» фактически пуст. Накануне полуфинала ЛК в общую группу вернулся голкипер Ризнык. Чуть ранее оклемался от повреждения форвард Оба.

Арда Туран, главный тренер «Шахтера»:

– Я был на стадионе «Кристал Пэлас» в декабре, и тогда это было для меня как мечта. Многие люди, которые меня знают, друзья, смеялись надо мной. Но теперь я пошучу в ответ. Против этой команды очень сложно играть, действительно сложно, но когда ты уже в полуфинале, то нет возможности выбирать соперника.

Кристал Пэлас

Путь одной из старейших футбольных команд Англии (следовательно, и всего мира) к еврокубковому полуфиналу оказался не менее, а может и более тернистым и противоречивым, нежели у «Шахтера».

Мы уже не единожды упоминали о «казусе УЕФА»: «Кристал Пэлас», обладатель Кубка Англии, получил путевку в Лигу Европы, но поскольку у «КП» и французского «Лиона» общий собственник, то, чтобы не допустить «конфликта интересов», лондонскую команду «волевым решением» понизили в классе, опустив в Лигу конференций.

В регулярном сезоне ЛК команда Оливера Гласнера не преуспела. Окромя победы над нашим «Динамо», лондонцы добыли еще две виктории. И дважды проиграли при одной ничьей.

Итог – лишь десятое место и необходимость пробиваться в первый раунд плей-офф через стыки.

В стыках «КП» выпал вполне удобоваримый вариант – боснийский «Зриньски». Ничья и победа 2:0: британцы не особо усердствовали.

В подобном эконом-режиме «КП» сыграл и в 1/8 финала против кипрского АЕК: ничья и победа 2:1.

А вот в четвертьфинале лондонцы в домашней игре против «Фиорентины» отвели душу – выиграли 3:0. Этого задела хватило для того, чтобы позволить себе минимально проиграть во Флоренции.

Накануне поединка в Кракове подопечные Оливера Гласнера провели очередной поединок чемпионата Англии. Неудачно провели: без лишних вопросов уступили «Ливерпулю» 1:3.

Очевидно, что «КП» в игре против действующего чемпиона экономил силы на полуфинальную игру с «Шахтером».

По разным причинам в матче против «Шахтера» команде Гласнера не смогут помочь Дукуре, Нкетиа и Гессан.

Оливер Гласнер, главный тренер «Кристал Пэлас»:

– У нас уже есть опыт игры против украинской команды в этом турнире – в основном раунде мы встречались с киевским «Динамо» и добыли в том сложном матче победу. От «Шахтера» жду техничной игры, ведь в составе этой команды много бразильских игроков. Когда придет время выйти на поле, мы будем во всеоружии.

История противостояний

Ранее соперники в официальных поединках не пересекались. Зато «Кристал Пэлас» в нынешнем розыгрыше Лиги конференций уже встречался с украинской командой. В первом туре основного раунда «хрустальные» противостояли киевским динамовцам. И добыли уверенную победу 2:0.

Прогноз

Оливер Гласнер наверняка лукавил, когда после игры с «Ливерпулем» говорил, что его команда не экономила силы на «Шахтер». Экономила, еще как экономила. Для «КП» выход в полуфинал еврокубка – действительно историческое событие, ибо ранее «стекольщики» ничем подобным не могли похвастаться. Теперь же, как и дончане, лондонцы наверняка не собираются ограничиваться полуфиналом. Особенно не собирается ограничиваться «малым» тренер «хрустальных», который по окончании сезона наверняка покинет команду.

В общем, такого сложного и сильного оппонента у «Шахтера» в нынешнем евросезоне еще не было. Кроме того, что этот оппонент представляет команду из европейской топ-пятерки, так еще и является, по мнению букмекеров, главным претендентом на победу в ЛК.

Тем не менее, предыдущие поединки продемонстрировали, что у «КП» хватает проблем. С этой командой точно можно играть, и играть успешно. Но при условии полнейшей концентрации и минимизации ошибок.

На наш субъективный взгляд, «Шахтер» в этом поединке не проиграет. Наш прогноз – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Очеретько, Педриньо, Алиссон, Эгиналдо, Траоре

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Камада, Уортон, Митчел, Сарр, Пино, Матета.

Прогноз Sport.ua
прогнозы Шахтер Донецк Кристал Пэлас Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем