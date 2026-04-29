Шахтер Донецк

В четверг, 30 апреля, состоится полуфинальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся «Шахтер» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Кракове (Польша) на стадионе «Мейски», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкая команда близка к завоеванию чемпионского звания в УПЛ и может сосредоточиться на еврокубковом турнире. В 1/4 финала Лиги конференций «горняки» справились с нидерландским АЗ. В Кракове поединок завершился уверенной победой «Шахтера» со счетом 3:0, а в Алькмааре была зафиксирована ничья – 2:2. «Кристал Пэлас» в своем национальном первенстве занимает 13-ю позицию. На предыдущей стадии Лиги конференций «орлы» прошли «Фиорентину». На своем поле лондонская команда разгромила «фиалок» (3:0), а во Флоренции уступила (1:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кристал Пэлас», за которой можно следить в украинской версии сайта.