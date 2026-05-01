  4. Арда ТУРАН: «Я знал, что мы могли выиграть у Кристал Пэлас»
Лига конференций
Шахтер Донецк
30.04.2026 22:00 – FT 1 : 3
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 15:58 | Обновлено 01 мая 2026, 16:15
Арда ТУРАН: «Я знал, что мы могли выиграть у Кристал Пэлас»

Наставник Шахтера прокомментировал поражение в полуфинале ЛК

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА против «Кристал Пэлас» (1:3):

«Что команде следует исправить перед вторым поединком? Мне стоило лучше предупредить своих футболистов. Как я уже говорил, «Кристал Пэлас» не чувствует себя настолько комфортно, когда играет так против «Манчестер Сити» или «Арсенала». У них опытные исполнители и тренер, они знают, как действовать в таких моментах на этом уровне.

Нас захватили эмоции игры. Мы делали слишком много завершающих передач, пытаясь быстрее завершить атаки. Я говорил игрокам перед матчем, что мы будем больше владеть мячом, однако это не должно вводить нас в заблуждение. Но мы могли сегодня победить. Я знал, что мы могли выиграть этот матч. Именно поэтому мы выиграем в будущем. Наши футболисты уступили. Так же выглядело и после «Панатинаикоса». Но все видят, что они выиграют в будущем. Суть в контроле мяча и игры.

Я всегда был сторонником Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы. Я верю в тот футбол, в который играют их команды, и продолжаю придерживаться этой философии. Я стремлюсь контролировать игру через владение мячом. Слабые стороны такого стиля – это противостояние физически сильным командам в борьбе за вторые мячи, а также в переходных фазах. Мы будем работать над этими аспектами. И также над концентрацией».

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Кристал Пэлас), асcист Даити Камада.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Кристал Пэлас).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк), асcист Кауан Элиас.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Жан-Филипп Матета.
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Шахтар грає у вчорашній футбол. Тікі-така у його виконанні, це бліда тінь того що показувала Барса, це безтолкова метушня без всякого загострення атаки. Копія завжди гірша за оригінал...
ПСЖ Луїса Енріке не грає в тікі-таку яку завжди намагається грати Шахтар, купи окуляри.
Ничего вы не знали. И не умеете играть по-другому. Шанс есть но для этого надо дикий фарт. Играть же в Англии.
