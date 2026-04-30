Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала

Футбол последних лет – о смелых тренерских решениях топ-команд. «ПСЖ» выиграл ЛЧ, потому что доверился Энрике после того, как испанец провалился со своей сборной на ЧМ. «Бавария» вернула титул и стиль благодаря Компани, который в последний сезон до Мюнхена вылетел с «Бернли» из АПЛ. «Барселона» сделала ставку на Флика, у которого не сложилось со сборной и который впечатлял только с «Баварией». «Интер» вот-вот выиграет титул с Киву – тренером, пиком карьеры которого до этого была лишь «Парма». После Клоппа «Ливерпуль» пошел не за лучшим наставником – а за идейным из чемпионата Нидерландов. И тот сразу выиграл для команды титул. «Боруссия» снова №2 в Германии, потому что поставила на Ковача после того, как хорвата досрочно уволили с 3 последних мест работы. «Лейпциг» возвращается в ЛЧ с экс-тренером «Вердера», «Милан» – со «сбитым летчиком» Аллегри. Смелые правят миром. Иногда даже сомнительные на старте тренерские назначения делают команды сильнее.

В последние дни много слухов о Моуриньо в «Реале». Жозе – уже букмекерский фаворит на назначение тренером команды. Значит, все серьезно. В абзацах ниже разбираемся, почему такое странное решение может вернуть нам лучший «Реал».

Реал – консерва

Под руководством Алонсо прошлой осенью «Реал» провел выдающийся матч против «Барселоны» в чемпионате. По счету – всего 2:1, но по сути – разгром, уничтожение каталонской команды. Тогда все эксперты отметили: «сливочные» вернулись. Причем сильнее именно как слаженный механизм, чем даже в сезоны, когда выигрывали ЛЧ. «Реал» играл как команда, а не просто в футбол. А уже через несколько месяцев Хаби покинул клуб. Причина – конфликт в раздевалке. В том числе с Вини, который не хотел продлевать контракт, пока Алонсо в клубе. И Перес выбрал футболиста. Выбрал игрока, пусть и очень талантливого, вместо тренера, с которым «Реал» доминировал в Класико. В 2026 году топ-клубы склонны как никогда сильно доверять своим наставникам даже тогда, когда те не побеждают. А в Мадриде даже побед недостаточно. В столице Испании главные не тренеры – а футболисты. Так было всегда, но времена меняются, а «Реал» – нет.

Это существенно сужает круг возможных тренеров для команды. Алонсо – топ-тактик. Со свежими идеями. Но в Мадриде он просто не смог реализовать их все, потому что клуб нуждался в другом. В «Реале» тренер нужен не для тактики, а для успешного взаимодействия с футболистами и их окружением. В документальном фильме «Танцуй, Вини» в доме бразильца в Мадриде за столом сидит больше десятка человек: врачи, агенты, друзья, семья и т.д. И с частью этих персонажей придется взаимодействовать тренеру. Придется разговаривать с самим Вини. Убеждать его, что он останется на скамейке не из-за личной неприязни к нему, а чтобы отдохнуть перед более важным матчем. «Реал» сам загнал себя в тупик, где современные тренеры с идеями не заинтересованы работать в клубе, а сам клуб не готов снова рисковать с кем-то очень продвинутым в тактике, но без опыта работы со звездами. За что мы критикуем Моуриньо в последние годы? За то, что его идеи – устаревшие. Но «Реалу» не нужны новые. А вот опыт Жозе пригодится.

С добряками не получилось

После каждого из первых матчей во главе «Реала» Арбелоа хвалил Вини. В частности, после того, как команда вылетела из КИ от клуба из низшей лиги. Казалось бы, плохой момент для комплиментов любому футболисту – но Альваро считал иначе. И действительно сработало: Вини почувствовал поддержку и расцвел, как в былые времена. В последние месяцы он действительно соперничает с Мбаппе за статус лучшего футболиста команды в большинстве матчей. Арбелоа вернул Вальверде желание играть в футбол. С ним снова заиграл Диас. Многие прибавили в качестве… но «Реал» перестал побеждать. В чемпионате начал регулярно терять очки. В ЛЧ вылетел от «Баварии» после того, как 180 минут играл в футбол хуже немцев. Арбелоа просто не мог сказать больше хорошего о Вини перед СМИ. Альваро просто не мог еще больше поддерживать футболистов. Справился с этой задачей на 10/10, но даже этого оказалось недостаточно. Раньше также горой за игроков стоял Анчелотти – и был уволен. «Реалу» не нужен добряк в технической зоне. А вот Моуриньо – возможно.

Авторитет для раздевалки

Ни у одного из топ-клубов Европы нет столько сильных личностей в раздевалке. Тех, кто хочет быть главным в команде. Тех, кто будет критиковать тренера, если что-то пойдет не так. Тех, кто пойдет на прямую конфронтацию с наставником, если тот им не понравится. Состав «Реала» – токсичный. Так уж сложилось. И это даже при самом большом желании не решить за одно трансферное окно. Потому что есть Мбаппе. Есть Винисиус. Есть Беллингем. И это точно не полный перечень футболистов с характером в этом составе. Всех не выгонишь. Нужен наставник, который будет иметь авторитет в токсичной раздевалке. У Анчелотти он был, поэтому его проблемы в последнем сезоне в Мадриде – именно игровые, а не в коммуникации. Хаби не справился именно с последней. Арбелоа с самого начала поставил себя значительно ниже лучших футболистов – и это тоже не помогло. Нужен тот, кого будут уважать. Например, победитель ЛЧ, АПЛ, многих-многих турниров. Жозе давно без крупных триумфов, но его репутация победителя до сих пор с ним. Топ-футболисты будут это учитывать.

Перес – лучший

Мы слишком мало хвалим Переса. А он этого заслуживает: пожалуй, нет в истории футбола лучшего, нежели он, руководителя. С ним «Реал» стал №1 в мире. Держит уровень одного из лучших на протяжении многих лет. Имеет возможность приглашать лучших футболистов и тренеров. Он финансово успешен, что вообще-то большая победа: посмотрите на «Барселону» с ее пустыми карманами. Перес хорошо управляет «Реалом». Конечно, неидеально. Разумеется, время от времени принимает глупые, даже вредные для клуба решения – но потом реабилитируется. На каждое назначение Бенитеса приходится решение дать шанс Зидану. На каждый трансфер Азара приходится бесплатное подписание Мбаппе. И вот Перес снова ошибся, сделав ставку на Вини и Мбаппе вместо доверия Алонсо. С добрым Арбелоа вместо строгого тренера. Вероятно, он это понимает. И он отреагирует. Назначение Зидана в свое время выглядело сомнительно. И Анчелотти. Но оба выиграли для «Реала» ЛЧ. Потому что Перес чувствует и все-таки что-то понимает в футболе. Если он считает, что сейчас клубу нужен Жозе… Ну, почему бы не довериться лучшему боссу?

Нечего терять

«Реал» 2 сезона без трофеев. Причем не выигрывает не только ЛЧ и ЛЛ, но и даже за Кубок Испании не может побороться, стабильно уступает в Класико, проигрывает даже Суперкубок… А разве может быть еще хуже? Благодаря качеству состава «Реал» не опустится ниже второго места в Ла Лиге. Даже при самом большом желании. Даже с самым худшим тренером эта команда побеждала бы в чемпионате плюс-минус регулярно. Мбаппе будет забивать с любым наставником. В составе много молодых футболистов, поэтому даже через год или два неудач «Реал» не упустит момент. У него по-прежнему будет топ-состав на пике и много-много игроков-активов. «Сливочные» оказались в затруднительном положении, но могут извлечь из этого выгоду: ничто не мешает им рисковать. Пробовать и ошибаться. Фундамент слишком прочный. В худшем случае Моуриньо провалится в Мадриде. Но все равно будет выигрывать у середняков и аутсайдеров Ла Лиги. Выйдет в плей-офф ЛЧ. Раскроет кого-то из молодых. Ставка на Жозе – это риск. А еще – беспроигрышный вариант. Если вдруг что-то пойдет не так, «Реал» сможет попробовать снова через год.

Другие кандидаты – так себе

Кого называют в СМИ? Например, Дешама, который более десятилетия находится вне клубного футбола. Но, пожалуй, главное другое: он проиграл борьбу за статус главного в сборной Франции. В одном из матчей национальной команды Мбаппе отобрал капитанскую повязку у партнера – а тренер смолчал. Потому что во Франции главный Килиан, а не он. Так почему в клубе будет по-другому? Дидье не является сильной фигурой в раздевалке. Не будет с самого начала. Особенно для Мбаппе. Также в СМИ звучит фамилия Клоппа, который недавно признался, что больше не хочет тренировать. Устал. Чувствует, что хватит. Реализовал свои лучшие идеи. А если вдруг все так, то «Реал» получит сильного тренера, но без ощутимой мотивации. Той, которая всегда была фишкой Клоппа. Той, которую он всегда передавал команде, чтобы та побеждала. Сейчас не сможет. Пойдет в «Реал» в первую очередь заработать деньги. А кому это нужно?

Нагельсманн – Алонсо 2.0. Тренер с идеями… которые этот состав просто не захочет реализовывать. Даже Хаби время от времени в «Байере» и «Реале» упрощал, когда это было уместно, а Юлиан не будет. Футбол мадридской команды станет как никогда тяжелым. Капризным игрокам это не понравится. А еще Нагельсманн проиграет битву за раздевалку. Потому что не выиграл крупный турнир с Германией (разве ЧМ что-то изменит). Потому что был досрочно уволен из «Баварии». Потому что до Мюнхена тренировал только более скромные команды в Германии. Если этих футболистов не убедил исторический сезон Алонсо с «Байером», то не сможет и Юлиан. Почеттино – тренер, который не справился со звездами в Париже. Эмери – его брат-близнец. Зидан может стабилизировать ситуацию, но не начать стабильно побеждать: его второй приход это доказал. Мареска – ноунейм для раздевалки. Арбелоа – любимец футболистов, с которым у команды, кажется, относительно низкий потолок. Моуриньо подходит больше, чем любой из названных.

Жозе в порядке

Помните Анчелотти до «Реала»? Не подошёл «Баварии». Был досрочно уволен из «Наполи». Даже «Эвертон» за него не держался. Но в «Реале» ему поверили – и он выиграл ЛЧ. Не всегда качество тренера определяют его последние результаты. Особенно если мы говорим о кандидате на пост наставника «Реала», где все не так, как у всех. Уникальная среда для работы. Критика Жозе в последнее время – из-за его неудач. Не выигрывает титул с «Бенфикой». Не выиграл с «Фенербахче». Не вернул «Рому» в ЛЧ. Не был успешным с «Тоттенхэмом». Все так, но… давайте по порядку. Титул в Португалии уступает «Порту», который идет на 90+ очков за сезон – рекорд для чемпионата за последнее десятилетие. В Турции уступил первое место клубу, за который выступает Осимхен – чит-код. С «Ромой» сыграет в двух финалах еврокубков. Из «ТТХ» был уволен за несколько дней до финала Кубка Англии против «Лестера». С ним Кейн мог бы выиграть первый в жизни трофей еще в Лондоне.

Моуриньо остается довольно успешным в кубковых соревнованиях. До сих пор в центре внимания, до сих пор один из самых заметных тренеров во время матчей и после них в общении со СМИ. До сих пор горит идеей побеждать. Ни один из его последних клубов с ним во главе не развалился. Не впечатлял, но держал уровень. Жозе убедил Дибалу играть за «Рому». Сейчас в «Бенфике» не плывет по течению, а едва ли не открыто воюет с некоторыми футболистами, которые делают на поле недостаточно. Зимой показал Трубину бежать в атаку на последних минутах игры с «Реалом» – и тот забил, а тренер праздновал вместе с болбоем. Моуриньо точно не равнодушен к тому, что делает. Доказывает это на каждом новом месте. В Мадриде тоже захочет. Особенно после того, как годами не имел в распоряжении чемпионского состава. А теперь получит Мбаппе и кучу звезд. Шанс всей жизни для Моуриньо. Если он отдает всего себя в Португалии и Турции, то представьте, как будет вкладываться в работу в Мадриде.

Конфликт с Вини? Будет. Кто-то из звезд сядет на скамейку запасных? Точно. Свежие тактические идеи и игра в комбинации на уровне того, что было с Алонсо? Нулевые шансы. Но Жозе может стать главным в раздевалке. Может передать свое желание побеждать команде. Может выигрывать некоторые матчи благодаря опыту. Может вывести на совершенно новый уровень кого-то из молодых. Может завоевать любовь всех в Мадриде благодаря своей харизме. Если и есть хороший момент, чтобы довериться Моуриньо, то это он. Если кто-то и должен это сделать, то точно этот «Реал». Если же «сливочные» выиграют что-то с Жозе, то это будет максимально красивая и эффектная история. А футбол в последнее время такие любит.