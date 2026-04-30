30 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:56
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины

Соперником будет сборная Дании

30 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:56
497
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против команды Дании.

Встреча пройдет на территории соперника, в городе Оденсе, и начнется в 19:30.

При этом все еще нет информации, кто будет главным тренером сборной Украины на эту встречу. После ухода наставника Сергея Реброва нет официальной информации о его сменщике.

Ожидается, что новым тренером станет Мирон Маркевич.

Ранее в СМИ сообщалось, что 31 мая Украина сыграет с Польшей, но игра пока официально не подтверждена.

Иван Зинченко
Иван Зинченко
