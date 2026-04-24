Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 

Сборная Украины по футболу уже в ближайшее время, в июне, проведет товарищеский матч.

Как отмечает источник, высока вероятность того, что соперником украинцев станет Польша, а матч состоится 7 июня.

Ожидается, что игра состоится на территории Польши, однако не в Варшаве – в настоящее время рассматриваются другие города для проведения матча.

Напомним, украинская команда не смогла выйти на ЧМ-2026, уступив сборной Швеции по футболу (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации. Дания также осталась без мундиаля, проиграв тем же шведам в финале плей-офф (2:3).

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.