24 апреля 2026, 19:38 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:42
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 

Соперником украинской команды может стать Польша

Сборная Украины по футболу уже в ближайшее время, в июне, проведет товарищеский матч.

Как отмечает источник, высока вероятность того, что соперником украинцев станет Польша, а матч состоится 7 июня.

Ожидается, что игра состоится на территории Польши, однако не в Варшаве – в настоящее время рассматриваются другие города для проведения матча.

Напомним, украинская команда не смогла выйти на ЧМ-2026, уступив сборной Швеции по футболу (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации. Дания также осталась без мундиаля, проиграв тем же шведам в финале плей-офф (2:3).

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
Комментарии 11
Яка нафіг Данія? 
Персонально крото-хорькам: вы можете безусловно минусовать мой пост о наиболее значимых результатах сборной Украины за всю ее историю. НО ВЫМАРАТЬ ЭТО ИЗ ИСТОРИИ ВАМ НЕ ДАНО - это навечно останется. Как и выигрыш  Динамо двух Кубков Кубков и Суперкубка у Баварии (которые вы не признаете, но это тоже история, которая не подлежит забытию или вашему оплевыванию).
Я понимаю что безмерную любовь к любимой игрушке лондонского олигарха невозможно ничем уменьшить, но все таки это СПОРТИВНЫЙ сайт, а не только футбольный... Женская сборная Украины по борьбе на чемпионате Европы в Албании сейчас ставит видимо абсолютный рекорд во все времена, выиграв ПЯТУЮ (!!!) золотую медаль (+ уже есть одно серебро и одна бронза) и впереди еще финал с участием Соколовской. Об этом не надо писать, да?!! СЛАВА УКРАИНЕ!
Матч з Польщею - це зрозуміло, а Данія тут до чого?
С бестолковыми физруками с динамовским сердцем и печенью, имея большинство динамовцев в составе, сборная Украины добивалась лучших результатов в своей истории - четвертьфинал чемпионата мира (2006 год) и четвертьфинал чемпионата Европы (2021 год). В первом случае главный тренер сборной Блохин, во втором - Шевченко.
Перший матч Шовковського?
Первая победа под руководством мудрого Маркевича! Скрыньте!
Гнусные дырявые ненавидят Первую Столицу и всё что с ней связано. Это и понятно. Этому их приучил кремлёвский ублюдок суркис. Однако все украинцы понимают что лучше Маркевича сейчас никого нет! С бестолковыми физруками с динамовским сердцем и печенью мы катимся только в пропасть!((
Первое поражение под немудрым руководством Маркевича
