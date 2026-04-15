Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина может сыграть матч со сборной, которая приезжала в россию
Сборная УКРАИНЫ
15 апреля 2026, 13:00 | Обновлено 15 апреля 2026, 13:01
2

Украина может сыграть матч со сборной, которая приезжала в россию

Соперником «сине-желтых» может стать Чили

2 Comments
УАФ

Сборная Украины в июне проведет два контрольных матча, несмотря на то, что не смогла пробиться на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

По предварительной информации, спарринги запланированы на 3 и 7 июня. Уже известно, что одним из соперников станет сборная Дании – матч состоится 7 числа.

Что касается первого поединка, окончательного решения пока нет. Среди возможных соперников сборная Украины рассматривает сразу несколько вариантов: сборная Тринидада и Тобаго, сборная Чили, сборная Анголы и сборная Ирака.

Отметим, что сборная Чили недавно приезжала в сочи и играла матч против россии.

По теме:
сборная Чили по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу сборная Анголы по футболу сборная Ирака по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
на ua-football є така новина, але
перший суперник може буде Данія (або ще хтось),
на другий матч хтось із 4 збірних (в тому числі Чилі).
шо на тому сайті, шо тут - аби шось написати шоб було.))
Та все, як кажуть, - вилами по воді...
Ответить
0
Для початку джерело вкажіть, яке вкидає це  
Рішення немає, серед можливих... - це все, що треба знати про такі публікації
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем