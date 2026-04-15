Украина может сыграть матч со сборной, которая приезжала в россию

Сборная Украины в июне проведет два контрольных матча, несмотря на то, что не смогла пробиться на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

По предварительной информации, спарринги запланированы на 3 и 7 июня. Уже известно, что одним из соперников станет сборная Дании – матч состоится 7 числа.

Что касается первого поединка, окончательного решения пока нет. Среди возможных соперников сборная Украины рассматривает сразу несколько вариантов: сборная Тринидада и Тобаго, сборная Чили, сборная Анголы и сборная Ирака.

Отметим, что сборная Чили недавно приезжала в сочи и играла матч против россии.