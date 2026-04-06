Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью

Журналист Владимир Зверов поделился информацией о возможных товарищеских матчах сборной Украины по футболу в июне перед ЧМ-2026.

По его словам, одним из соперников украинцев может стать сборная Дании по футболу.

«Есть серьезная вероятность, что в июне сборная Украины сыграет с Данией. Это очень сильная команда, которая сенсационно не пробилась на чемпионат мира, несмотря на мощное поколение игроков», – заявил Зверов.

Напомним, украинская команда не смогла выйти на ЧМ-2026, уступив сборной Швеции по футболу (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации. Дания также осталась без мундиаля, проиграв сборной Чехии по футболу в плей-офф (2:2, пен. 1:3).