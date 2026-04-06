Сборная УКРАИНЫ
06 апреля 2026, 09:28 |
3263
3

Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью

Соперником украинской команды должна стать Дания

06 апреля 2026, 09:28 |
3263
3 Comments
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
УАФ. Сборня Украины

Журналист Владимир Зверов поделился информацией о возможных товарищеских матчах сборной Украины по футболу в июне перед ЧМ-2026.

По его словам, одним из соперников украинцев может стать сборная Дании по футболу.

«Есть серьезная вероятность, что в июне сборная Украины сыграет с Данией. Это очень сильная команда, которая сенсационно не пробилась на чемпионат мира, несмотря на мощное поколение игроков», – заявил Зверов.

Напомним, украинская команда не смогла выйти на ЧМ-2026, уступив сборной Швеции по футболу (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации. Дания также осталась без мундиаля, проиграв сборной Чехии по футболу в плей-офф (2:2, пен. 1:3).

та зрозуміло що черневі спаринги будуть лише з невдахами по відбору на ЧС, збірні які пробились на чемпіонат будуть готуватись до найбільшого футбольного свята 4-річчя
Данія доволі непоганий варіант, а можна ще і з італійцями
Нашій збірній всеодно, від кого відгрібати...
Может лучше с Молдовой?  Всё равно никуда не едем, а баранка нас очень ранит
