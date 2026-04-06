Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта
У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва летом заканчивается контракт — он может покинуть свой пост.
Как отмечает Виктор Вацко, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не хочет быть инициатором отставки Реброва с поста наставника сборной Украины.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инцидент в Турции снова поднял тему дисциплины в футболе
Траоре мог покинуть клуб прошлой зимой