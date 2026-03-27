  4. Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
27 марта 2026, 09:43 | Обновлено 27 марта 2026, 09:50
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»

Известный тренер считает, что команду может возглавить Маркевич

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины.

«А почему бы и не доверить Маркевичу сборную? Кому, как не ему, в конце концов? Опытнейший тренер и не такой уж и старый. Луческу в 80 лет тренирует Румынию, а почему Маркевич не может возглавить Украину в свои 75? Может. Но захочет ли? Не знаю. Это уже нужно у него спрашивать», – сказал Сабо.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Перець
За Леоненка 
grifon.
Леона
sania
Варто ще пошукати.. Може є ті кому 90..
locator-x
Тут не у віці справа. Маркевич розсварився в останній захід в Карпати не тільки з керівництвом, але й з гравцями, які не під запис звинувачували його в токсичності. Критику і навіть приниження від нього за кожну помилку чули усі, зате хвалив мало кого, усе згадуючи латиноамериканців із свого колишнього Металіста. Звісно, він хороший спеціаліст і тактик, має авторитет, знаходиться на свій вік у хорошій фізичній формі, але з манерами старого сварливого дідугана далеко не заїдеш, а це якраз з часом виробилося.
Singularis
Лучше сразу Игоря Костюка пригласить. Пусть идёт по следам Лобановского.
ZloyDeda
АААА Маркевич... без практики - БРАВО! БЛД! Запустили нову хвилю - очікувано
saltim
Давайте еще постарше кого нибудь! там Луческу скоро с Румынии погонят. Или сам давай! Старческий маразм бл,...ь!
micha(ZAKARPATTJA)
Однозначно Маркевич. 
Xvalenok03
Да не потянет он. Возраст.
