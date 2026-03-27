Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Известный тренер считает, что команду может возглавить Маркевич
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины.
«А почему бы и не доверить Маркевичу сборную? Кому, как не ему, в конце концов? Опытнейший тренер и не такой уж и старый. Луческу в 80 лет тренирует Румынию, а почему Маркевич не может возглавить Украину в свои 75? Может. Но захочет ли? Не знаю. Это уже нужно у него спрашивать», – сказал Сабо.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
