Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
WTA
01 мая 2026, 00:45 | Обновлено 01 мая 2026, 01:26
3220
51

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале украинка в трех сетах переиграла зашифрованную под флаг Австрии россиянку Анастасию Потапову (WTA 56).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

Костюк провела пятое очное противостояние против Потаповой и одержала третью победу. В частности, Марта во второй раз одолела Анастасию на кортах столицы Испании – в прошлом году Костюк выиграла у Потаповой в 1/8 финала тысячника.

Марта впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTA 1000. Всего для украинки это будет шестой финал на уровне Тура, третий в 2026 году и третий на грунте.

В решающем поединке испанского супертурнира Костюк встретится с «нейтральной» девятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 8). Ранее Марта играла против Мирры лишь один раз – в этом сезоне украинка выбила россиянку в 1/4 финала пятисотника в Брисбене.

Победная серия Марты теперь составляет 10 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, выиграв пять поединков, а в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли и Линду Носкову.

Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

  • R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1
  • R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4
  • R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
  • 1/2 финала: Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

Фото с матча (Марта Костюк)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Мадрид выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 51
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодець! З перемогою!
Ответить
+6
От умнічка!! Успіху в фіналі!
Ответить
+5
Не просто було проти цієї австрійки з саротовським їбалом, але Мартуся справилась, молодчинка
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Примусила понервувати. Якщо стерти з пам"яті другий сет - гра непогана, але у фіналі вона має бути ідеальною. Тримаємо кулачки. Сподіваємося на титул 
Ответить
+4
Молодчинка!!!
Ответить
+4
Розумничка!!!
Ответить
+4
Хочу, щоб у фіналі кацапченя, як воно вміє, ламало ракетки та кричало - "я єбала етот теніс!"
Ответить
+3
Красуня!!! Молодець! Зроби це і в суботу! Віримо)
Ответить
+3
Будем надеяться, что 2-й сет - это было недоразумение. А так, просто Красавица,  ПОТАПталась  по сопернице)
Ответить
+3
Оце так матч! Оце так Марта! 
Красуня наша! Вітаю з Перемогою!
І мене теж бо я дуже вбалював!
Ответить
+2
Без валідолу було важко дивитися але амінь)
Ответить
+2
Молодець.
Ответить
+2
Дякую . МОлодець.
Ответить
+1
Второй сет конечно да. Но хорошо, все что хорошо заканчивается. Топ-10 чемпионской гонки уже есть. И почти рекордное 17 место рейтинга. Ну и финал.
Ответить
+1
1 сет Марта зіграла дуже добре в домінуючому стилі,а потім перейшла на гру від захисту й провалила 2 сет,а у 3 сеті зібралася й в стилі Еліни,з валідолом,але вигризала кожен гейм!Молодець,успіху у фіналі!
Ответить
0
Ну хоч Марта узяла себе у руки та порадувала.Поздоровляю з перемогою над лаптеногою.
Ответить
0
видно роботу Заневської, як тільки за останній рік ментально змінилась Марта, приємно дивитися, з перемогою кияночка.
Ответить
0
Умничка Мартуся❤️🇺🇦 собралась после провального второго сета и порадовала яркой, куражной игрой в третьем!
Подсластила неудачу в футболе.
Теперь ждём только победы в финале!🏆
Ответить
0
На відміну  від попередньої гри Марта грала  другим номером .Очікувала помилки суперниці .' Багато помилялась .Очікуємо фіналу.
Ответить
0
Втопила Марта багнючого пацюка в багнюці по самі вуха...!!!!!
 Браво... Класна гра Марти... Респект!!!
 Слава Україні...!!!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем