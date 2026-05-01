Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале украинка в трех сетах переиграла зашифрованную под флаг Австрии россиянку Анастасию Потапову (WTA 56).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

Костюк провела пятое очное противостояние против Потаповой и одержала третью победу. В частности, Марта во второй раз одолела Анастасию на кортах столицы Испании – в прошлом году Костюк выиграла у Потаповой в 1/8 финала тысячника.

Марта впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTA 1000. Всего для украинки это будет шестой финал на уровне Тура, третий в 2026 году и третий на грунте.

В решающем поединке испанского супертурнира Костюк встретится с «нейтральной» девятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 8). Ранее Марта играла против Мирры лишь один раз – в этом сезоне украинка выбила россиянку в 1/4 финала пятисотника в Брисбене.

Победная серия Марты теперь составляет 10 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, выиграв пять поединков, а в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли и Линду Носкову.

Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1

R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4

R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3

1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0

1/2 финала: Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

Фото с матча (Марта Костюк)

Getty Images/Global Images Ukraine

