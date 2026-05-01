Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В полуфинале украинка в трех сетах переиграла зашифрованную под флаг Австрии россиянку Анастасию Потапову (WTA 56).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1
Костюк провела пятое очное противостояние против Потаповой и одержала третью победу. В частности, Марта во второй раз одолела Анастасию на кортах столицы Испании – в прошлом году Костюк выиграла у Потаповой в 1/8 финала тысячника.
Марта впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTA 1000. Всего для украинки это будет шестой финал на уровне Тура, третий в 2026 году и третий на грунте.
В решающем поединке испанского супертурнира Костюк встретится с «нейтральной» девятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 8). Ранее Марта играла против Мирры лишь один раз – в этом сезоне украинка выбила россиянку в 1/4 финала пятисотника в Брисбене.
Победная серия Марты теперь составляет 10 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, выиграв пять поединков, а в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли и Линду Носкову.
Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:
- R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1
- R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4
- R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
- 1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
- 1/2 финала: Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1
Красуня наша! Вітаю з Перемогою!
І мене теж бо я дуже вбалював!
Подсластила неудачу в футболе.
Теперь ждём только победы в финале!🏆
Браво... Класна гра Марти... Респект!!!
Слава Україні...!!!