  4. ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде
01 мая 2026, 04:11 |
76
0

ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде

Смотрите фотогалерею матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в столице Испании

01 мая 2026, 04:11 |
76
0
ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA, одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 56), которая до декабря 2025 года представляла россию.

Костюк выиграла матч у Потаповой в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:1 за 1 час и 36 минут. Марта провела пятое очное противостояние против Анастасии и в третий раз сумела ее одолеть.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей матча Костюк – Потапова!

Марта проведет шестой финал на уровне Тура, третий в сезоне 2026 года и первый на тысячниках. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

В поединке за трофей Костюк поборется против «нейтральной» Мирры Андреевой, которую уже обыгрывала в 2026 году в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде

Видеообзор матча Марта Костюк – Анастасия Потапова

