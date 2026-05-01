ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде
30 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA, одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 56), которая до декабря 2025 года представляла россию.
Костюк выиграла матч у Потаповой в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:1 за 1 час и 36 минут. Марта провела пятое очное противостояние против Анастасии и в третий раз сумела ее одолеть.
Марта проведет шестой финал на уровне Тура, третий в сезоне 2026 года и первый на тысячниках. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.
В поединке за трофей Костюк поборется против «нейтральной» Мирры Андреевой, которую уже обыгрывала в 2026 году в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua