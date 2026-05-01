ФОТО. Зачехлила экс-россиянку. Как Костюк наказала Потапову в Мадриде

30 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA, одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 56), которая до декабря 2025 года представляла россию.

Костюк выиграла матч у Потаповой в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:1 за 1 час и 36 минут. Марта провела пятое очное противостояние против Анастасии и в третий раз сумела ее одолеть.

Марта проведет шестой финал на уровне Тура, третий в сезоне 2026 года и первый на тысячниках. Двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

В поединке за трофей Костюк поборется против «нейтральной» Мирры Андреевой, которую уже обыгрывала в 2026 году в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

