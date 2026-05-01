Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
01 мая 2026, 01:22 | Обновлено 01 мая 2026, 01:24
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде

Марта выбила Анастасию Потапову и за трофей тысячника поборется с Миррой Андреевой

01 мая 2026, 01:22 | Обновлено 01 мая 2026, 01:24
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На большом грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определена финальная пара.

В поединке за трофей сыграют Марта Костюк (Украина, WTA 23) и Мирра Андреева (WTA 8).

В полуфинале украинка выбила Анастасию Потапову (Австрия, WTA 56), а «нейтралка» выиграла у Хейли Баптист (США, WTA 32).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк впервые в карьере сыграет в финале соревнований на таком уровне. Всего же для Марты это будет шестой финал на уровне Тура, в котором она поборется за третий трофей.

В частности, Костюк проведет третий решающий поединок в 2026 году. В начале сезоне на пятисотнике в Брисбене Марта уступила Арине Соболенко, а двумя неделями ранее выиграла трофей WTA 250 в Руане (победа над Вероникой Подрез в финале).

Финал между Костюк и Андреевой состоится 2 марта (суббота) и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

WTA 1000 Мадрид. 1/2 финала

Хейли Баптист [30] – Мирра Андреева [9] – 4:6, 6:7 (8:10)
Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

По теме:
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Футбол | 30 апреля 2026, 19:35 10
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»

Цыганык шокирован влиянием Ярмоленко и других ветеранов

Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида
Теннис | 30 апреля 2026, 22:50 0
Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида
Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида

Александр обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале тысячника в столице Испании

Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 18:48
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30.04.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30.04.2026, 09:18
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Комментарии 3
Marta on fire
Mind and senses purified
Ще б кісткою її назвали
Оці всі перемоги у спорті додають енергії, дуже додають.Енергії усьому навколо... 
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 23
Футбол
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
29.04.2026, 03:02
Бокс
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
