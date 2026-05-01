Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде

На большом грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определена финальная пара.

В поединке за трофей сыграют Марта Костюк (Украина, WTA 23) и Мирра Андреева (WTA 8).

В полуфинале украинка выбила Анастасию Потапову (Австрия, WTA 56), а «нейтралка» выиграла у Хейли Баптист (США, WTA 32).

Костюк впервые в карьере сыграет в финале соревнований на таком уровне. Всего же для Марты это будет шестой финал на уровне Тура, в котором она поборется за третий трофей.

В частности, Костюк проведет третий решающий поединок в 2026 году. В начале сезоне на пятисотнике в Брисбене Марта уступила Арине Соболенко, а двумя неделями ранее выиграла трофей WTA 250 в Руане (победа над Вероникой Подрез в финале).

Финал между Костюк и Андреевой состоится 2 марта (суббота) и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

WTA 1000 Мадрид. 1/2 финала

Хейли Баптист [30] – Мирра Андреева [9] – 4:6, 6:7 (8:10)

Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

