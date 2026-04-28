Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ обыграл команду Ярмолюка, Джошуа против Фьюри, Костюк – в четвертьфинале
Другие новости
28 апреля 2026, 10:59 | Обновлено 28 апреля 2026, 12:00
689
0

МЮ обыграл команду Ярмолюка, Джошуа против Фьюри, Костюк – в четвертьфинале

Главные новости за 27 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 апреля.

1. В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
Матч АПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу Красных дьяволов

2. Шедевры против ветра. Заря красивыми голами обезоружила Верес
Первая за почти три года победа луганского клуба в очных встречах

3. Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Команда Шарана пытается наверстать утраченное

4. Киевское Динамо из-за травмы потеряло футболиста сборной Украины
Владислав Кабаев выбыл до конца сезона

5. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий Фенербахче уволил Доменико Тедеско
У турецкого гранда будет новый главный тренер

6. Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер – почти чемпион
Самые интересные события 25-го тура УПЛ

7. Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке 4-го раунда

8. ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мегабой
Супертяжи выйдут в ринг в четвертом квартале 2026 года

9A. Решающий фрейм. О'Салливан и Селби сенсационно выбыли в 1/8 финала ЧМ
В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру

9B. Черный день для фаворитов. Драма на ЧМ-2026: Трамп сенсационно вылетел
В четвертьфинал вышли австралиец Нил Робертсон и иранец Хоссейн Вафаеи

10. Золотая кормушка. У Реала – большая проблема с ненужными ему игроками
В Мадриде возникло нечто противоположное золотой клетке

По теме:
Сумасшедший матч Динамо, Челси – в финале Кубка, мировой рекорд в марафоне
Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Лунин пропустил на 90+4, Рома попрощалась с коучем, анализ карьеры Реброва
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Футбол | 27 апреля 2026, 13:22 0
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27 апреля 2026, 21:29 32
В Карпатах выступили с заявлением по Домчаку на фоне слухов о трансфере
Футбол | 28.04.2026, 09:28
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Футбол | 28.04.2026, 07:22
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Бокс | 27.04.2026, 14:37
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем