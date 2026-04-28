МЮ обыграл команду Ярмолюка, Джошуа против Фьюри, Костюк – в четвертьфинале
Главные новости за 27 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 апреля.
1. В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
Матч АПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу Красных дьяволов
2. Шедевры против ветра. Заря красивыми голами обезоружила Верес
Первая за почти три года победа луганского клуба в очных встречах
3. Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Команда Шарана пытается наверстать утраченное
4. Киевское Динамо из-за травмы потеряло футболиста сборной Украины
Владислав Кабаев выбыл до конца сезона
5. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий Фенербахче уволил Доменико Тедеско
У турецкого гранда будет новый главный тренер
6. Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер – почти чемпион
Самые интересные события 25-го тура УПЛ
7. Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке 4-го раунда
8. ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мегабой
Супертяжи выйдут в ринг в четвертом квартале 2026 года
9A. Решающий фрейм. О'Салливан и Селби сенсационно выбыли в 1/8 финала ЧМ
В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру
9B. Черный день для фаворитов. Драма на ЧМ-2026: Трамп сенсационно вылетел
В четвертьфинал вышли австралиец Нил Робертсон и иранец Хоссейн Вафаеи
10. Золотая кормушка. У Реала – большая проблема с ненужными ему игроками
В Мадриде возникло нечто противоположное золотой клетке
