МЮ обыграл команду Ярмолюка, Джошуа против Фьюри, Костюк – в четвертьфинале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 апреля.

1. В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком

Матч АПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу Красных дьяволов

2. Шедевры против ветра. Заря красивыми голами обезоружила Верес

Первая за почти три года победа луганского клуба в очных встречах

3. Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру

Команда Шарана пытается наверстать утраченное

4. Киевское Динамо из-за травмы потеряло футболиста сборной Украины

Владислав Кабаев выбыл до конца сезона

5. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий Фенербахче уволил Доменико Тедеско

У турецкого гранда будет новый главный тренер

6. Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер – почти чемпион

Самые интересные события 25-го тура УПЛ

7. Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке 4-го раунда

8. ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мегабой

Супертяжи выйдут в ринг в четвертом квартале 2026 года

9A. Решающий фрейм. О'Салливан и Селби сенсационно выбыли в 1/8 финала ЧМ

В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру

9B. Черный день для фаворитов. Драма на ЧМ-2026: Трамп сенсационно вылетел

В четвертьфинал вышли австралиец Нил Робертсон и иранец Хоссейн Вафаеи

10. Золотая кормушка. У Реала – большая проблема с ненужными ему игроками

В Мадриде возникло нечто противоположное золотой клетке