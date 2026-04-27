Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27 апреля 2026, 21:50 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:23
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке четвертого раунда

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу США Кэти Макнелли (WTA 76).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3

Марта провела второе очное противостояние против Кэти и одержала вторую победу. 15 апреля Костюк выиграла у Макнелли в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Руане.

Марта в Мадриде, помимо Макнелли, также прошла Юлию Путинцеву и Джессику Пегулу.

Следующей соперницей Марты будет 13-я сеяная Линда Носкова (Чехия), с которой ранее никогда не играла.

Костюк второй год подряд сыграет в четвертьфинале испанского тысячника. В прошлом сезоне Марта уступила на этой стадии Арине Соболенко.

Марта проведет 23-й четвертьфинал на уровне Тура в карьере и пятый на соревнованиях WTA 1000. В полуфинале тысячника Костюк ранее играла только один раз – в 2024 году на Индиан-Уэллс (поражение Иге Свентек).

Марта продлила винстрик до восьми поединков. Двумя неделями ранее она выиграла трофей турнира WTA 250 в Руане.

Статистика матча

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Марта Костюк Кэти Макнелли WTA Мадрид выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(138)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну, по рахунку наче й упевнено але попітніти таки довелося
Ответить
+10
Впевнено яскраво на досвіді так би мовити. Не впізнаю Марту. Потужності додала , психі прибрала. Біля сітки ок, на виліт вище всяких похвал. Робота ніг 100%. Ще б подачу підтягнути... З перемогою
Ответить
+9
Комусь могло здатися, що суперниця занадто слабенька, але МакНеллі
досить потужна тенісистка, що любить грати агресивно. навіть за
статурою, а-ля Саккарі, це видно  на скільки вона фізично розвинута. Але
сьогодні Марта їй просто не давала вільно дихати і перехоплювати
ініціативу у розіграшах. Чекаємо на продовження серії вже з Носковою 
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Дуже грамотна тактично і раціональна перемога Марти. Додавала Марта ровно стількі і в той відрізок протистояння, коли це було потрібно. Дуже молодець!!!
Ответить
+6
Молодчинка Марта!Так подача була трохи нестабільна,але якв чудова гра на прийомі! Так тримати й надалі!
Ответить
+6
Красуня!
Ответить
+5
Було зрозуміло, що Марта повинна цей матч забирати. Але дуже хотілось побачити зробила вона висновки з зустрічі в Руані, чи ні. Зробила. І це дуже приємно. Таку Марту хочеться бачити  завжди. З перемогою!
Ответить
+4
Чудова перемога!!! День відпочинку і підготовка до Лінди, молодець!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
З перемогою чіткою і професійною. Наступна Носкова , яка зараз виглядає ну дуже сильно. Удачі , тобі Марта ! 
Ответить
+2
Так тримати
Ответить
+1
На этом турнире Марта трудится за всех 
Ответить
+1
Молодчинка, остання надія в Мадриді
Ответить
0
На мій погляд, краще б Коко. Але ж ми йдемо за титулом.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Марту з перемогою. Марта на щастя не збавляє у якості гри навіть з слабкою на папері, але явно сильнішою зараз на ділі суперницею. І тільки за рахунок цього, таки перетерпіла та переграла цю дуже чіпку Кеті. Хоча рахунок і впевнений, але на ділі гра була дуже напружена, навіть більше ніж з Пегулою. Далі в Марти вже легша ніж минулого року суперниця, і з такою грою у Марти великі шанси, а там далі і Рибакіна  зараз тут не дуже добре грає.
Ответить
0
Марто вперед ! 🇺🇦✌️
У другому сеті трохи понервували , але все склалося добре .
Ответить
0
Умничка Мартуся❤️🇺🇦 выиграла Центральный матч дня для Украины, ведь ничего кроме него и не было особо значимого в этот будничный понедельник
Ответить
-3
Молодець .Це вона в перше в карьєрі захистила очки .Жаль що попалася Носкова в1/4 ,а не Гауф.
Ответить
-3
халява попалась
Ответить
-18
Показать Скрыть 4 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем