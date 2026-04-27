Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу США Кэти Макнелли (WTA 76).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3

Марта провела второе очное противостояние против Кэти и одержала вторую победу. 15 апреля Костюк выиграла у Макнелли в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Руане.

Марта в Мадриде, помимо Макнелли, также прошла Юлию Путинцеву и Джессику Пегулу.

Следующей соперницей Марты будет 13-я сеяная Линда Носкова (Чехия), с которой ранее никогда не играла.

Костюк второй год подряд сыграет в четвертьфинале испанского тысячника. В прошлом сезоне Марта уступила на этой стадии Арине Соболенко.

Марта проведет 23-й четвертьфинал на уровне Тура в карьере и пятый на соревнованиях WTA 1000. В полуфинале тысячника Костюк ранее играла только один раз – в 2024 году на Индиан-Уэллс (поражение Иге Свентек).

Марта продлила винстрик до восьми поединков. Двумя неделями ранее она выиграла трофей турнира WTA 250 в Руане.

