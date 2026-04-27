Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке четвертого раунда
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу США Кэти Макнелли (WTA 76).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [26] – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3
Марта провела второе очное противостояние против Кэти и одержала вторую победу. 15 апреля Костюк выиграла у Макнелли в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Руане.
Марта в Мадриде, помимо Макнелли, также прошла Юлию Путинцеву и Джессику Пегулу.
Следующей соперницей Марты будет 13-я сеяная Линда Носкова (Чехия), с которой ранее никогда не играла.
Костюк второй год подряд сыграет в четвертьфинале испанского тысячника. В прошлом сезоне Марта уступила на этой стадии Арине Соболенко.
Марта проведет 23-й четвертьфинал на уровне Тура в карьере и пятый на соревнованиях WTA 1000. В полуфинале тысячника Костюк ранее играла только один раз – в 2024 году на Индиан-Уэллс (поражение Иге Свентек).
Марта продлила винстрик до восьми поединков. Двумя неделями ранее она выиграла трофей турнира WTA 250 в Руане.
досить потужна тенісистка, що любить грати агресивно. навіть за
статурою, а-ля Саккарі, це видно на скільки вона фізично розвинута. Але
сьогодні Марта їй просто не давала вільно дихати і перехоплювати
ініціативу у розіграшах. Чекаємо на продовження серії вже з Носковою
У другому сеті трохи понервували , але все склалося добре .