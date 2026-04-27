Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру

На «Арене Левый Берег» состоялся поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Александрия».

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк после ничьей с «Карпатами» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо дисквалифицированного Кирюханцева и Мороза на поле вышли Григоращук и Лучкевич. Владимир Шаран после разгромного поражения от «Вереса» сделал больше кадровых ротаций. Вместо Макаренко, дисквалифицированного Кастильо, Беиратче, Матеуса и Скорко в игру вступили Долгий, Ващенко, Жонатан, Боль и Огарков.

Соперники активно начали игру и уже в дебюте поединка мяч после удара Ндиага оказался в сетке ворот «Эпицентра». Однако после видеопросмотра этой атаки было зафиксировано положение вне игры и гол не засчитали. Хозяева поля провели тоже опасные атаки, но надежно сыграл Долгий после ударов Сифуэнтеса и Рохаса.

Вскоре Сидун совершил стремительный рейд в штрафную «Александрии», но Боль в последний момент помешал нанести удар. Очередная же атака гостей могла завершиться голом. Билык парировал удар Боля, а Родригеш при добивании с близкого расстояния попал в перекладину ворот.

Гости, учитывая свое пребывание в зоне вылета, продолжали искать пути взятия ворот соперника. Мог отличиться Булеца, но после его удара мяч срикошетил от защитника на угловой. В свою очередь контратака «Эпицентра» завершилась голом. После передачи Сидуна ворвался в штрафную Рохас, который точно пробил низом в дальний угол ворот.

Во время перерыва Владимир Шаран заменил Родригеша на Кремчанина, и джокер «Александрии» мог быстро сравнять счет, но пробил рядом с рамкой ворот. Гости продолжали увеличивать давление на ворота хозяев поля и выполнили несколько стандартов. Так, после розыгрыша углового опасно пробил головой Огарков, но мяч пролетел над перекладиной.

Пройти оборонительные редуты соперника игрокам «Александрии» было сложно. Некоторые атаки завершались дальними ударами, но, например, Кампуш пробил в руки вратарю. Игра постепенно выровнялась и после серии замен опасных моментов не возникало. Лишь в компенсированное время гости смогли избежать поражения, когда Кампуш головой замкнул передачу Хуссейна.

В итоге подопечные Сергея Нагорняка получили всего одно очко и увеличили отрыв от зоны переходных игр. Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Эпицентра» длится 5 игр: 3 победы и две ничьи. С другой стороны, безвыигрышная рекордная клубная серия «Александрии» длится в УПЛ 17 игр: 6 ничьих и 11 поражений.

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Липовуз – 6,0, Супряга – б/о, Запорожец – б/о, Оливейра – б/о.

«Александрия» (замены): Кремчанин – 6,0, Туати – 7,0, Амарал – б/о, Черниш – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Эпицентр» – «Александрия» – 1:1

Голы: К. У. Рохас, 33 – Кампуш, 90+3

Предупреждения: Жонатан, 52, Ндиага, 80, Туати, 90+7

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Григоращук, Лучкевич (Супряга, 87) – Миронюк (Запорожец, 87), Себерио – Сифуэнтес (Оливейра, 90+4), Ковалец (Липовуз, 71), К. У. Рохас – Сидун.

«Александрия»: Долгий – Огарков, Боль, Кампуш, Бутко (Черныш, 83) – Булеца, Ващенко, Мишнев (Амарал, 77) – Ндиага, Родригеш (Кремчанин, 46), Жонатан (Хуссейн, 70).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ) – 12 (7) : 15 (7)

Угловые – 5 : 8

Оффсайды – 3 : 2

Температура: 9°C