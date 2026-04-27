Эпицентр – Александрия – 1:1. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Команды встретились в понедельник, 27 апреля, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги
Камянец-подольский «Эпицентр» и «Александрия» не сумели определить сильнейшего в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, сыграв вничью со счетом 1:1.
В первом тайме подопечные Сергея Нагорняка вышли вперед после контратаки и результативного удара испанца Рохаса. На 90+3 минуте «горожане» восстановили паритет усилиями защитника Мигеля Кампоса.
«Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 25 пунктов. В следующем матче команда на домашней арене сыграет против ровенского «Вереса».
«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов – «горожане» примут 2 мая на стадионе «Ника» «Колос» из Ковалевки.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 27 апреля
Эпицентр – Александрия – 1:1
Голы: Рохас, 33 мин – Кампос, 90+3
ГОЛ, 1:0! Рохас, 33 мин
ГОЛ, 1:1! Кампос, 90+3 мин
