Камянец-подольский «Эпицентр» и «Александрия» не сумели определить сильнейшего в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, сыграв вничью со счетом 1:1.

В первом тайме подопечные Сергея Нагорняка вышли вперед после контратаки и результативного удара испанца Рохаса. На 90+3 минуте «горожане» восстановили паритет усилиями защитника Мигеля Кампоса.

«Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 25 пунктов. В следующем матче команда на домашней арене сыграет против ровенского «Вереса».

«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов – «горожане» примут 2 мая на стадионе «Ника» «Колос» из Ковалевки.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 27 апреля

Эпицентр – Александрия – 1:1

Голы: Рохас, 33 мин – Кампос, 90+3

