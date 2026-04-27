Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Александрия – 1:1. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
27.04.2026 13:00 – FT 1 : 1
27 апреля 2026, 15:01 | Обновлено 27 апреля 2026, 16:17
Эпицентр – Александрия – 1:1. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча

Команды встретились в понедельник, 27 апреля, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига. Эпицентр – Александрия

Камянец-подольский «Эпицентр» и «Александрия» не сумели определить сильнейшего в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, сыграв вничью со счетом 1:1.

В первом тайме подопечные Сергея Нагорняка вышли вперед после контратаки и результативного удара испанца Рохаса. На 90+3 минуте «горожане» восстановили паритет усилиями защитника Мигеля Кампоса.

«Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 25 пунктов. В следующем матче команда на домашней арене сыграет против ровенского «Вереса».

«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов – «горожане» примут 2 мая на стадионе «Ника» «Колос» из Ковалевки.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 27 апреля

Эпицентр Александрия 1:1

Голы: Рохас, 33 мин – Кампос, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Рохас, 33 мин

ГОЛ, 1:1! Кампос, 90+3 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия), асcист Уссен Туати.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Рохас (Эпицентр), асcист Вадим Сидун.
Николай Тытюк
Цікаво, найдеться хтось з притомних, щоб Феррейру підписати? Капєц який сильний центральний захисник, усякі Бондарі і зятьки в підмітки не годяться
