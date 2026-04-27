  Эпицентр – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Последний шанс для «горожан» зацепиться за переходные матчи

В 25-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в понедельник, 27 апреля, в Киеве встретятся «Эпицентр» и «Александрия». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, в очном поединке будут выяснять, кому достанутся 3 очка.

Если бы кто-то сказал, что «Эпицентр» будет находиться на 11-й строчке перед самым завершением сезона, то, безусловно, Подолянt были бы довольны таким результатом.

Однако справедливости ради команда Сергея Нагорняка произвела неплохие впечатления в весенней части сезона, взяв очки не только с прямыми конкурентами, но и более именитыми соперниками, как, например, с «Колосом» и «Карпатами».

Благодаря этим результатам «Эпицентр» существенно улучшил свое турнирное положение, но при этом не гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Сейчас на подопечных Нагорняка ждет непростой поединок против «Александрии», которая еще не сказала своего последнего слова, и для многих стала словно списанная торба.

Отметим, что данную игру пропустит отбывающий дисквалификацию Игорь Кирюханцев.

Не для кого не секрет, что данный сезон в исполнении «Александрии» точно один из самых плохих во время выступлений в УПЛ. «Горожане» продолжают свое падение в Первую лигу, не выигрывая уже 17 поединков подряд.

Не выдержал даже Шаран, заявивший, что в матче против «Вереса» (0:3), «Александрия» играла в ветеранский футбол. Кроме того, наставник «горожан» отметил, что у его подопечных исчез азарт, что было вызвано катастрофически провальными результатами в течение сезона.

Теперь команде Шарана ничего не остается, как выигрывать все остальные поединки, если «горожане» планируют попасть в стыки, но теперь не все будет зависеть именно от их игры.

Напомним, что матч против «Эпицентра» пропустит из-за перебора желтых карт Брайан Кастильо.

Между собой команды провели лишь один матч на официальном уровне, завершившийся минимальной победой «Эпицентра» (1:0) благодаря голу Хоакина Сифуэнтеса.

Для «горожан» данный поединок вполне может претендовать на звание последнего боя, ведь в случае провала «Александрия», скорее всего, попрощается с УПЛ. У команды Нагорняка ситуация получше, но «Эпицентру» еще предстоит проявить себя, чтобы сохранить прописку в элите. Обычно такие поединки действуют по сценарию, кто забил, тот и выиграл, а потому прогнозируем, что будет не так много забитых голов, и нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

«Эпицентр»: Билык, Лучкевич, Мороз, Кош, Климец, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Ковалец, Рохас, Сидун

«Александрия»: Долгий, Бутко, Беиратче, Кампуш, Скорко, Булеца, Мишнев, Амарал, Родригеш, Яде, Цара

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.07 для «Эпицентра» и 3.68 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

