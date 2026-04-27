Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион

Львовское дерби завершилось уверенной победой «старшего брата». Безумный, безумный матч в Кривом Роге при участии «Кривбасса» и «Динамо»: такого в истории чемпионатов Украины еще не было. ЛНЗ сыграл вничью с «Металлистом 1925» и отпустил «Шахтер», победивший «Кудровку», уже на восемь очков. «Полесье» победило «Оболонь» и укрепилось на третьем месте.

Татьяна Владимировна тура

Матч против «Полтавы» для нынешнего главного тренера «Колоса» Руслана Костышина стал юбилейным – сотым во главе «колосков» в рамках УПЛ. Однако праздновать эту круглую дату Костышин не собирался. Не до этого. Потому что, по его словам, «мы отпразднуем день рождения Татьяны Владимировны. Мы договаривались перед игрой, мы просили сыграть эту игру для президента. Для любого сына день рождения мамы – самый важный праздник. Так что сначала отпразднуем день рождения Татьяны Владимировны, а потом уже придумаем сотые матчи, и так далее».

Напомним, что Татьяна Владимировна – мать президента «Колоса» Андрея Засухи.

Дерби тура

Львовское дерби интересное в первую очередь тем, что в какой бы форме не находились на данный момент «Карпаты» и «Рух», матчи между ними всегда получаются принципиальными. Ну, или получались, ибо на сей раз настоящего противостояния не вышло. К сожалению. «Рух» весьма активно начал игру, но минут за двадцать полностью сдулся. И, пропустив первый мяч, фактически бросил играть. Затем пропустил еще дважды, и на этом все закончилось.

Печаль тура

После матча против «Карпат» главный тренер «Руха» Иван Федык посетовал, что зимой целая группа «руховцев» перебралась в «Карпаты»: «Карпаты играют теми футболистами, кого мы для них подготовили. И это очень печально. Мы проделали такую работу, а ребята просто в футболках другой команды играют против нас. Для меня лично это очень грустно. Тяжело на это смотреть».

Сумасшествие тура

Матч второго круга, а может и всего чемпионата сыгран в Кривом Рогу, где встретились «Кривбасс» и «Динамо». Гости начали заметно активнее, и не единожды могли открыть счет. Но первыми открыли счет хозяева. Гости ответили через две минуты. И понеслось. Команды играли фактически без центра поля. А порой и без защиты. Атака на одни ворота сменялась атакой на ворота другие. Ни логики, ни тактики, ни пауз. Футбол в исконном его понимании. Первый тайм выиграли подопечные ван Леувена – 4:1, но во втором тайме динамовцы перевернули все из ног на голову. А потом еще раз. В итоге 6:5 в пользу киевлян. Этот матч – самый результативный в истории чемпионатов Украины. Спасибо обеим командам. Мы «это» обязательно запомним.

Покер тура

Один, два, три, четыре. Сразу четыре мяча забил Глейкер Мендоза в ворота «Динамо». И все свои голы венесуэлец забил в первой половине встречи. 24-летний венесуэльский вингер стал четвертым легионером в истории УПЛ, кто отличился четырьмя забитыми мячами в одной игре. И первым, кто оформил покер в ворота «Динамо».

ФК Кривбасс

Замена тура

Вингер «Динамо» Ярмоленко не сыграл со стартовых минут в этом безумном поединке, однако именно Андрею Николаевичу, вышедшему на замену на 72-й минуте игры, было суждено стать главным героем этого футбольного пиршества. Через минуту, после выхода «Ярмолы», счет стал 5:4 в пользу «Кривбасса». Через две минуты Андрей делает счет равным. А на 88-й минуте отправляет шестой, победный мяч в ворота подопечных ван Леувена.

ФК Динамо

Цифра тура

Дубль Ярмоленко в ворота «Кривбасса» приблизил Андрея Николаевича к «гроссмейстерской» отметке Максима Шацких. У лучшего бомбардира УПЛ всех времен – 124 мяча, а у «Ярмолы» теперь – 121. Немного поднапрячься, и рекорд падет.

Ничья тура

В принципе, именно игра в Черкассах, где встречались ЛНЗ и «Металлист 1925», гипотетически должна была стать главной в туре, ибо встречались вторая и четвертая команды турнирной таблицы. Однако после того сумасшествия, что творилось в Кривом Рогу, любой другой матч на статус главного в туре не может претендовать по определению. Тем не менее, матч в Черкассах априори был очень важен с точки зрения дальнейшей турнирной борьбы касаемо верхушки таблицы. Более конкретно матч должен был показать, остается ли ЛНЗ в чемпионской гонке, а харьковчане – в борьбе за «бронзу». Поединок завершился вничью, стало быть, черкасчане в гонке лидеров отпустили «Шахтер» уже на восемь очков, а харьковчане в бронзовой гонке отстают от «Полесья» на четыре балла.

Ротация тура

ФК Шахтер

Неожиданный, точнее, ну очень экспериментальный состав выставил главный тренер «Шахтера» Арда Туран на игру против «Кудровки». Если из этого стартового состава три-четыре игрока выйдут на ближайшую игру полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» – уже хорошо. В общем, Туран явно экономил силы на матч еврокубка. И очень рисковал. Тем не менее, риск себя оправдал – его подопечные без особых проблем одолели соперника – 3:1. И с учетом очередной потери очков ЛНЗ дончане весьма комфортно чувствуют себя на вершине таблицы. Уже можно потихоньку начинать поздравлять «горняков» с очередным чемпионством?

Дубль тура

«Полесье» справилось с «Оболонью» – 3:1. Однако в этот раз команда Руслана Ротаня победила не за счет своей атакующей мощи, а благодаря отменным действиям центрбека Сарапия. В начале обоих таймов капитан «волков» записал на свой счет по одному мячу. Оба – с игры. Еще один мяч за хозяев в этой встрече забил Гуцуляк. С пенальти.

Пациент тура

После матча против «Эпицентра» главный тренер «Александрии» Владимир Шаран отдал должное своим подопечным: «Пациент пока скорее жив, чем мертв. Надежда есть, еще пять туров. Одному Богу известно, что будет по итогам чемпионата. Ехали за победой, но я благодарен ребятам за игру, особенно во втором тайме. Увидел ту «Александрию», которую хочу видеть – агрессивную, игра впереди, стандарты и желание. После поражения от «Вереса», где вообще характера не было, сделали выводы. Заверили президента клуба, что будем бороться до конца».

Гол тура

Очень красивый мяч в ворота «Вереса» забил полузащитник «Зари» Артем Слесар. На 19-й минуте матча 21-летний вингер луганчан отличился точным ударом ножницами. Для Слесара этот гол – третий в нынешнем сезоне.

Символическая сборная тура