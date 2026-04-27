В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
Матч завершился со счетом 2:1
В понедельник, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».
Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Ассист на второй гол «красных дьяволов» отдал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Для него это уже 19-я голевая передача в сезоне АПЛ – до рекорда лиги остался всего 1 ассист.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал матч в стартовом составе и отыграл встречу полностью.
Английская Премьер-лига 2025/26. 34-й тур, 27 апреля
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1
Голы: Каземиро, 11, Шешко, 43 – Йенсен, 87
