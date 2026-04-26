  Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
26 апреля 2026, 23:40 | Обновлено 26 апреля 2026, 23:48
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 апреля в 22:00 по Киеву

В понедельник, 27 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Первая часть сезона для манкунианцев прошла достаточно нестабильно, но после назначения Майкла Каррика результаты клуба значительно улучшились. После 33-х поединков Премьер-лиги на балансе «Манчестер Юнайтед» уже 58 баллов, что пока позволяют им находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Столько же очков «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с 5-й и 4-й позиций соответственно, а вот лидеры из топ-2 оторвались уже на 12 очков.

И Кубок Англии, и Кубок лиги манчестерцы покинули на стадии 1/32 финала. В ФА Кап коллектив со счетом 1:2 уступил «Брайтону», а в трофее Карабао проиграл второгологовому «Гримсби» в серии пенальти.

Коллектив Кита Эндрюса после значительных кадровых потерь летом прыгает действительно выше головы. За 33 поединка чемпионата Англии клубу удалось добыть в борьбе 48 очков, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-6, место в котором потенциально может разрешить участие в Лиге чемпионов, на данный момент составляет всего 2 балла.

В Кубке Англии лондонцы также не удивили – «Брентфорд» завершил свои выступления на стадии 1/8 финала, проиграв «Вест Хема» в серии пенальти. Кубок футбольной лиги пчелы оставили в четвертьфинале после поражения против «Манчестер Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В 5/6 предыдущих матчах «Манчестер Юнайтед» было забито более 2.5 гола.
  • Каждый из 6 последних матчей «Брентфорда» завершился вничью.
  • «Манчестер Юнайтед» победил в 5/6 последних домашних поединках.
  • В 5/6 последних играх «МЮ» было показано 4 красных карточки.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57 по линии БК betking.

Манчестер Юнайтед Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Денис Кирильчук
