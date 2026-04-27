Динамо потеряло футболиста сборной Украины

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Кабаев больше не сыграет в этом сезоне.

30-летний полузащитник недавно получил травму голеностопа и сейчас проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, восстановиться до конца сезона он не успеет.

Отметим, что это уже вторая травма футболиста за короткий период. Ранее Кабаев получил травму во время зимних сборов и вернулся на поле только 17 апреля, когда провел 10 минут в матче против луганской «Зари».

В этом сезоне в активе Кабаева 25 матчей, два гола и три результативные передачи.