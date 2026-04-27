  4. Динамо потеряло футболиста сборной Украины
27 апреля 2026, 18:49
1797
1

Динамо потеряло футболиста сборной Украины

Кабаев выбыл до конца сезона

27 апреля 2026, 18:49 |
1797
1 Comments
Динамо потеряло футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаєв

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Кабаев больше не сыграет в этом сезоне.

30-летний полузащитник недавно получил травму голеностопа и сейчас проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, восстановиться до конца сезона он не успеет.

Отметим, что это уже вторая травма футболиста за короткий период. Ранее Кабаев получил травму во время зимних сборов и вернулся на поле только 17 апреля, когда провел 10 минут в матче против луганской «Зари».

В этом сезоне в активе Кабаева 25 матчей, два гола и три результативные передачи.

Владислав Кабаев травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 1
Нам це не допоможе. Хоть у всiх травми будуть
Результату нема не буде 
