Золотая кормушка. У Реала большая проблема с ненужными ему игроками

Нынешний сезон, очевидно, окажется неудачным для мадридского «Реала». «Бланкос», привыкшие к большим победам и престижным трофеям, уже вылетели из Лиги чемпионов (в четвертьфинале команда Альваро Арбелоа проиграла оба матча «Баварии» – 1:2, 3:4), а также с высокой долей вероятности не смогут навязать конкуренцию «Барселоне» за титул чемпиона Испании, если только у «блаугранас» на финише турнира не произойдет катастрофический спад.

Грядущим летом в «Реале», видимо, произойдут существенные изменения, которые, прежде всего, коснутся тренерского мостика первой команды. Оставлять Альваро Арбелоа, который оказался во главе «бланкос» во многом случайно – после провала Хаби Алонсо боссы «Реала» в очередной раз в истории решили довериться не кому-то там со стороны, а коучу своей молодежной команды, – вряд ли имеет смысл, однако как минимум пока президент клуба Флорентино Перес не имеет ни малейшего понимания, кто может ему помочь вернуть мадридцев на наивысшие позиции как в родной Испании, так и во всей Европе.

Но что еще хуже для Переса и «Реала» – в клубе возникла куда большая проблема, нежели замена Арбелоа на более маститого наставника. Прямо сейчас в Мадриде оказались не способны продавать ненужных клубу футболистов, причиной чему является нежелание со стороны игроков что-либо менять. И это не какие-то там домыслы журналистов или инсайдеров, а самые настоящие факты.

За последние три года «Реал» заработал всего 25 миллионов евро на продаже своих футболистов. Это чрезвычайно скромная цифра, особенно на фоне 377 миллионов евро, которые за этот же период были потрачены на новобранцев. И прямо сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы эта тенденция начала меняться в лучшую для мадридского клуба сторону.

Летом 2026 года контракты с «Реалом» истекают у 33-летнего Давида Алабы, его ровесника Антонио Рюдигера и 34-летнего капитана команды Дани Карвахаля. Прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что лишь немецкий центрбек может рассчитывать на подписание нового трудового соглашения с «бланкос», в то время как Алаба и Карвахаль, скорее всего, покинут клуб и вынуждены будут искать новое место работы. Кроме того, у мадридцев есть немало исполнителей, которые уже сейчас, даже без решения вопроса по кандидатуре главного тренера на сезон-2026/27, фактически вычеркнуты из клубного проекта и не нужны «Реалу» в будущем. Однако все эти футболисты не спешат уезжать из Мадрида, предпочитая, как Алаба и Карвахаль, просто дождаться окончания срока действия своих контрактов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос и Дани Карвахаль

Одним из наиболее показательных примеров является кейс 29-летнего центрального полузащитника Дани Себальоса, который в нынешнем сезоне получает сущие крохи игрового времени, но предпочитает оставаться в Мадриде. Руководство «Реала» уже несколько лет подряд пытается найти интересный вариант для трудоустройства Себальоса в другом клубе, желая выручить от продажи хавбека хоть какие-то средства, но… Все попытки Флорентино Переса избавиться от девятнадцатого номера команды до нынешнего момента так и не увенчались успехом.

Все потому, что финансовые условия, которые предлагали Себальосу другие клубы всякий раз не устраивали полузащитника. Известно, что переговоры по Дани вел «Марсель», которому уже посчастливилось договориться с руководителями «Реала», но вот получить одобрение на сделку от самого хавбека французы так и не смогли. Себальос, контракт которого с «бланкос» действителен до завершения сезона-2026/27, просто предпочитает спокойно получать зарплату в Мадриде, не испытывая лишнего стресса и необходимости идти на ухудшение личных условий.

Похожая ситуация сложилась и у 26-летнего Франа Гарсии – левого защитника, который в текущем сезоне сыграл всего 10 матчей в Ла Лиге. Контракт фулбека с «Реалом» действителен до лета 2027 года и зимой игрок был близок к переезду в английский «Борнмут», но… Из-за очередной травмы Ферлана Менди боссы «бланкос» просто отказались от сделки, не желая оголять левый фланг обороны своей команды в случае проблем с Альваро Каррерасом.

В самом «Реале» также исключительно усугубляют проблему с ненужными игроками. Например, летом минувшего года клуб продлил контракт с Раулем Асенсио до 2031 года, однако уже сейчас, если доверять инсайдерской информации от испанских источников, Флорентино Перес настроен избавиться от центрбека, не вызывающего у него доверия. В будущем оборону команды в «Реале» планируют выстраивать вокруг Эдера Милитао, Дина Хейсена и Антонио Рюдигера, по причине чего от Рауля Асенсио «бланкос» готовы избавиться, однако сделать это будет чрезвычайно сложно, учитывая факт недавнего продления контракта на значительно улучшенных для игрока условиях.

Абсолютно непонятной остается ситуация и вокруг Эдуардо Камавинга. 23-летний центрхав вроде бы имеет регулярную игровую практику в первой команде, однако в целом в клубе не настолько уверены в том, что этот исполнитель является необходимым в будущем, особенно если придется затевать кадровую революцию, которую вполне может затребовать новый главный тренер, если от услуг Альваро Арбелоа все-таки откажутся окончательно.

К Камавинга есть интерес из топ-чемпионатов Европы, но проблема заключается в том, что экс-игрок «Ренна», как и 90% нынешнего состава «Реала», не имеет ни малейшего желания куда-либо уходить из стана «бланкос». В Мадриде француз получает очень высокую зарплату (около 16 миллионов евро в год), а еще чувствует себя крайне комфортно внутри коллектива, имея особенно близкие дружеские отношения с Винисиусом Жуниором.

Даже украинский голкипер Андрей Лунин, который в феврале отпраздновал свой уже 27-й день рождения и имеет четвертую самую низкую зарплату в первой команде «Реала» (около 6 миллионов евро в год – по данным Capology), не горит желанием покидать Мадрид, пускай каждое трансферное окно слухов вокруг потенциального отъезда вратаря из стана «бланкос» хватает.

Если оценивать ситуацию с точки зрения логики, то практически каждый резервист или игрок ближайшей ротации «Реала» мог бы без особых проблем найти в одной из топ-лиг Европы себе клуб, в котором если бы и не являлся безусловно ключевым, то уж точно получал бы стабильную игровую практику от матча к матчу, но… Чтобы такого рода переход стал реальностью, футболистам «Реала» необходимо, прежде всего, пойти на существенные уменьшения зарплаты, а также – на лишение статуса футболиста мадридского «Реала», который сам по себе может давать определенные дополнительные финансовые поступления, как, например, подписание хороших индивидуальных контрактов с рекламодателями.

Оба эти условия, мягко говоря, являются чрезвычайно трудными, чтобы быть выполненными, даже если играть в футбол приходится не так часто, как хотелось бы. В «Реале» в последние годы уже были случаи, когда футболисты просто «отбывали номер» и получали зарплату, не имея ни малейшего желания что-либо менять в своей судьбе. Наиболее показательны истории Гарета Бэйла, Марко Асенсио и Луки Йовича, хотя также можно вспомнить Мариано Диаса и Хесуса Вальехо. Каждый из них оставался в «Реале» фактически до последнего, уходя из клуба свободным агентом и не принося казне «бланкос» хоть сколько-нибудь значимой трансферной компенсации.

Безусловно, с точки зрения футбольной карьеры решения этих экс-игроков «Реала», как и некоторых его нынешних исполнителей, о которых мы поговорили выше, выглядят, мягко говоря, странными, но… На лицо ситуация, когда вместо «золотой клетки», где клуб намеренно не хочет отпускать игрока, когда тот стремится продолжить карьеру в другом месте, мы имеем дело с «золотой кормушкой». Если сам клуб создал такие финансовые условия, которые практически невозможно получить игроку где-либо еще, то разве это вина футболиста и разве последний обязан что-либо предпринимать, чтобы облегчать жизнь руководству «Реала» и помогать разгружать зарплатную ведомость мадридцев? Если как следует поразмыслить, то ответ становится очевидным, и он явно не свидетельствует в пользу правильности ведения кадровой политики мадридского гранда…