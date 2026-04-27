ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче уволил Тедеско

Стамбульский «Фенербахче» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Доменико Тедеско и его тренерского штаба.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества с 40-летним специалистом было принято на заседании правления клуба. Также принято решение о расставании со спортивным директором Девином Озеком и футбольным координатором Беркеном Челеби.

До конца сезона команду будет тренировать Зеки Мурат Гёле.

Доменико Тедеско возглавил «Фенербахче» в сентябре 2025 года. Во главе команды тренер провел 45 матчей, одержав 26 побед и 12 ничьих.

На данный момент «Фенербахче» занимает 2-е место в турнирной таблице Суперлиги 2025/26, набрав 67 очков в 31 матче чемпионата Турции. За последнюю неделю команда вылетела из Кубка Турции и уступила со счётом 0:3 главному конкуренту за чемпионство – «Галатасараю».