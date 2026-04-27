Шедевры против ветра. Заря красивыми голами обезоружила Верес
Первая за почти три года победа луганского клуба в очных встречах
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Заря» – «Верес» – 2:0
Голы: Слесарь, 19, Вантух, 60
Предупреждение: Клец, 44
«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Яныч, Джордан, Малыш – Кушниренко (Саллиtу, 79) – Вантух (Елавич, 90+1), Попара (Дришлюк, 79), Андушич, Слесарь (Горбач, 88) – Будковский (Задорожный, 88).
«Верес»: Горох – Смеян, Чечер, Ципот (Корнийчук, 86), Стамулис – Бойко, Клец (Нийо, 68), Фабрисио (Годя, 68) – Гонсалвеш, Стень (Ндукве, 46), Баия (Шарай, 35).
Арбитр: Сергей Задиран (Киев).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удари (у площину) – 15 (3) : 9 (3)
Кутові – 3 : 3
Офсайди – 5 : 2
Температура: 9°C
