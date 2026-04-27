В понедельник, 26 апреля, состоится матч 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало матча — в 18:00.

Заря

Два последних своих матча «Заря» проводила против двух украинских грандов, причем игры прошли в течение недели. Сначала был матч против «Динамо», в котором луганские футболисты забили первыми (Будкивский, реализовав пенальти, продолжает соревноваться с Пономаренко за лавры лучшего бомбардира), но затем пропустили трижды. А затем была отложена игра против «Шахтера», которую попросил перенести уже бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Как мы видели, это не помогло национальной сборной выйти на чемпионат мира, зато помогло немного разгрузить график донецкому «Шахтеру», который сейчас разрывается на два фронта, но как-то справляется. Игра же против «Зари» у донецкого клуба вышла тяжелая и до 80 минуты счет был 1:1, однако Траоре на опыте заработал пенальти, который реализовал Бондаренко.

Появилась информация, что луганский клуб не будет продолжать сотрудничество с Петаром Мичиным, который является квалифицированным футболистом, однако слишком травматичным.

«Заря» находится на девятом месте и находится далеко от еврокубков, что от зоны вылета, поэтому может играть в свое удовольствие. Интересно будет посмотреть на решение Скрипника.

Вересс

В случае победы «Верес» догоняет «Зарю», поскольку находится на расстоянии трех очков от нее. Команда Шандрука на пять очков опережает пелетон команд, которые пытаются избежать переходных матчей (согласитесь, что прямой вылет «Александрии» и «Полтавы» является очевидным) и вряд ли имеет основания переживать за место в УПЛ, поэтому тоже может играть в свое удовольствие.

Понемногу в Ровно строится новая команда, большее игровое время начинают получать легионеры.

В игре предыдущего тура была как раз разгромлена «Александрия» (3:0). А перед этим была доигрывание печально известного матча против «Металлиста 1925», в котором подопечные Бартуловича подопечным Шандрука не оставили никаких шансов.

Из-за дисквалификации не сыграет основной опорник команды Игорь Харатин.

Статистика встреч

Всего сыграно 17 игр, преимущество на стороне «Вереса»: +6=3-8, разница мячей 18:20.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс – Малыш, Попара – Слесар, Анджушич, Вантух – Будкивский

«Верес»: Горох – Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян – Клец, Бойко, Фабрисиу – Помба, Ндукве, Шарай

Прогноз на противостояние

В игре команд, особо не переживающих за результат, закономерным итогом должна быть голевая ничья.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.85 для «Зари» и 4.41 для «Вереса».