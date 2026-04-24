Шахтер дожал Зарю, первый гол Проспера, сенсационное поражение Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 апреля.

1. Победный гол с пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве

Непростой матч команды Турана по пути к чемпионству

2. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя

Горняки в перенесенном матче в Киеве обыграли Зарю из Луганска

3. ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после матча против Зари

4. Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии

Соперником Баварии в матче за трофей стал Штутгарт

5. Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке

Основное время матча с Самсунспором завершилось нулевой ничьей

6 ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел себе клуб в УПЛ

Богдан Билошевский подписал контракт с Полтавой

7A. Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Во втором раунде в Испании Ангелина выбила Марию Боузкову

7B. Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде

Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде WTA 1000 в Испании

7C. Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде

Дарья сумела взять три гейма у Иги во втором раунде в столице Испании

7D. Стародубцева не реализовала три матчбола и проиграла 29-й сеяной в Мадриде

Юлия в трех сетах уступила Жаклин Кристиан во втором раунде в Испании

8. ОФИЦИАЛЬНО. Мейвезер вернется на ринг. Повторит путь Усика

Флойд проведет бой против Майка Замбидиса

9A. Мерфи получил солидный перевес в первой сессии матча 1/8 финала ЧМ

Иранец Хоссейн Вафаей стал первым квалифаером, прошедшим первый раунд

9B. Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий

На чемпионате мира 2026 по снукеру завершилась стадия 1/16 финала

10A. Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией

Об отставке Росеньора, у которого был контракт до 2032 года

10B. Триумф и трагедия Сергея Реброва

Об уходе главного тренера сборной Украины