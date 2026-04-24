Шахтер дожал Зарю, первый гол Проспера, сенсационное поражение Свитолиной
Главные новости за 23 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 апреля.
1. Победный гол с пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве
Непростой матч команды Турана по пути к чемпионству
2. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Горняки в перенесенном матче в Киеве обыграли Зарю из Луганска
3. ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после матча против Зари
4. Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии
Соперником Баварии в матче за трофей стал Штутгарт
5. Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке
Основное время матча с Самсунспором завершилось нулевой ничьей
6 ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел себе клуб в УПЛ
Богдан Билошевский подписал контракт с Полтавой
7A. Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Во втором раунде в Испании Ангелина выбила Марию Боузкову
7B. Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде WTA 1000 в Испании
7C. Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Дарья сумела взять три гейма у Иги во втором раунде в столице Испании
7D. Стародубцева не реализовала три матчбола и проиграла 29-й сеяной в Мадриде
Юлия в трех сетах уступила Жаклин Кристиан во втором раунде в Испании
8. ОФИЦИАЛЬНО. Мейвезер вернется на ринг. Повторит путь Усика
Флойд проведет бой против Майка Замбидиса
9A. Мерфи получил солидный перевес в первой сессии матча 1/8 финала ЧМ
Иранец Хоссейн Вафаей стал первым квалифаером, прошедшим первый раунд
9B. Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
На чемпионате мира 2026 по снукеру завершилась стадия 1/16 финала
10A. Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
Об отставке Росеньора, у которого был контракт до 2032 года
10B. Триумф и трагедия Сергея Реброва
Об уходе главного тренера сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация отклонила предложение команды Трампа
Александр Пищур и венгерский «Дьер» потерпели поражение от «Ференцвароша» в серии пенальти