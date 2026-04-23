ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»

Главный тренер Шахтаря Арда Туран дал пресс-конференцию после перенесенного матча 21-го тура УПЛ с Зарей (2:1):

«Расслабленность просто невозможна в наших условиях. И да, мы каждый раз устаем еще больше на дистанции сезона, однако каждый раз это того стоит. Знаете, играть на большом стадионе, заполненном 90 тысячами болельщиков, – это легко, в такое время суток играть с Зарей здесь, на этом стадионе – это требует больших моральных усилий. И я благодарен своим игрокам, что они сумели их продемонстрировать. Мы прибегли к смене нескольких позиций, что считали корректным с учетом точечного планирования и с учетом сильных сторон нашего соперника.

И я постоянно, вы могли это видеть, со скамейки запасных, а также в раздевалке, подталкивал своих игроков, подсказывал, добавлял им драйва. И они выполнили действительно хорошую работу, поэтому могу заверить, что сейчас, пока у нас нет ни одной возможности расслабиться, это важная победа. Но мы не будем расслабляться, пока не прозвучит финальный свисток последнего матча, который точно гарантирует нам титул. Так что сейчас все очень просто и прозаично – готовимся к следующему сопернику, с которым встретимся уже в воскресенье.

Я всегда разговариваю со своими игроками, и прежде всего мне очень нравится в Шахтере, что здесь выстроена стратегия и взгляд на будущее, которое пытаются строить день за днем, шаг за шагом. Проспер Оба непосредственно является частью этого светлого будущего. Вчера вечером, когда мы решили выпустить его в стартовом составе, я сразу пообщался с ним, объяснил тактические требования, которые я хочу от него видеть в этой игре. Безусловно, по моему убеждению, он добавляет от игры к игре, я полностью доволен его прогрессом и тем, как он себя проявляет. Следует понять простую истину: молодым игрокам нужно время, они не могут быть топовыми исполнителями сразу. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что он забьет много голов, завоюет множество титулов и впишет свое имя в историю этого клуба.

Стандарты? Мы постоянно разговариваем с игроками также и об этом. Важно понимать, что мы проводим матчи без преувеличения каждые три дня. И сегодня я доволен тем, как мы отработали. Однако я постоянно подчеркиваю необходимость дорабатывать такие моменты, как добивание, которые могут возникать в подобных ситуациях. Да, к сожалению, иногда мы пропускаем вследствие этого – как, например, в игре с ЛНЗ.

Но нам банально не хватает времени, поскольку большую часть его мы проводим просто в аналитической комнате, где разбираем стандартные положения только на видео, а не имеем возможности отработать их на футбольном поле и применить на практике. Поэтому, да, теоретически мы получаем какие-то знания, но, к сожалению, их недостаточно. Я мог бы прибегнуть к полемике и рассказать о том, насколько мы ограничены в нашем календаре, однако считаю, что это будет не совсем уместно».