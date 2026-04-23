  4. Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23 апреля 2026, 17:20
3256
21

Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Во втором раунде тысячника в столице Испании Ангелина выбила Марию Боузкову

23 апреля 2026, 17:20 |
3256
21 Comments
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла 24-ю ракетку мира Марию Боузкову из Чехии.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Мария Боузкова (Чехия) [23] – Ангелина Калинина (Украина) [Q] – 4:6, 3:6

В первой партии Ангелина уступала 1:3 с одним брейком, но вовремя вернулась в игру и одержала довольно убедительную победу.

Калинина взяла реванш у Боузковой за поражение семилетней давности – в 2019 году Ангелина уступила Марии в квалификации Уимблдона.

Ангелина, которая стартовала в Мадриде с квалификации, в третьем круге основной сетки встретится с победительницей противостояния Камила Осорио (Колумбия, WTA 83) – Наоми Осака (Япония, WTA 15).

Помимо Боузковой, в столице Испании Калинина также уже прошла Марину Бассольс, Слоан Стивенс и Камиллу Рахимову.

Для Ангелины это четвертое выступление на кортах Мадрида. Ее лучшим результатом является стадия 1/4 финала в 2022 году.

Калинина – единственная украинка, которая 23 апреля выиграла матч второго раунда. Ранее тысячник покинули Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. 24 числа в Мадриде стартует Марта Костюк поединком против Юлии Путинцевой.

Комментарии 21
Ангеліна порадувала! пригадала як була першою ракеткою України і врятувала сьогодні український теніс від повного фіаско!
Геля молодець!В кінці було видно,що сили закінчуються(все ж 4 матч за 4 дні),але змогла завершити брейком!Так тримати й надалі!Відпочити день чи два й до нової перемоги!
Браво Ангеліна! З перемогою! Усхіхів і далі!
Ну хоч хтось порадував, молодець Гелька!!!
Гелю з перемогою! Не дуже очікувано. Але треба зазначити, що Боузкова з середини першого сету і майже до кінця матчу виглядала, наче вночі вагони розвантажувала. Бігала, як кульгава квочка, хіба що не падала на корт. В кінцівці, правда, трохи оклигала.
Мо-ло-дець!!!!
Молодець! Оце я розумію теніс, порадувала
Вже 90 в рейтингу
Молодчинка. Сім років готувалась до реваншу, не забула про ту поразку.
А сподівалися на Еліну. А воно осьо як виходить.
БРАВО АНГЕЛИНА !!! Выиграла у соперницы с рейтингом в 5 раз выше не то что некоторые сегодня проиграли в чистую слабым. .МОЛОДЕЦ.
Навіть незнаю хто кращий для неї Осака чи Осаріо?
Враховуючи шо в минулому сезоні другу половину вона пропустила, має до кінця року піднятися. Якщо провалів не буде
Єдина? Хто з наших пройшов далі?
Короче повилітали ті котрим багато очок треба було захищати Стародубцева 4 коло ,Світоліна 1/2 і навіть у невдахи Ястремської було друге коло в тому році .А тепер дуже цікаве питання Костюк обісреться ?Їй захищати 1/4 і те що проти неї буде грати путінцева яку вона обігрувала нічого не значить бо Костюк ну ви зрозуміли .Якщо навіть Свентек яка обігрувала путінцеву 5 разів і сету ні одного не віддала ,а потім херась і вона програє путінцевій ганебно на Уілбіндоні .
