Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла 24-ю ракетку мира Марию Боузкову из Чехии.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Мария Боузкова (Чехия) [23] – Ангелина Калинина (Украина) [Q] – 4:6, 3:6

В первой партии Ангелина уступала 1:3 с одним брейком, но вовремя вернулась в игру и одержала довольно убедительную победу.

Калинина взяла реванш у Боузковой за поражение семилетней давности – в 2019 году Ангелина уступила Марии в квалификации Уимблдона.

Ангелина, которая стартовала в Мадриде с квалификации, в третьем круге основной сетки встретится с победительницей противостояния Камила Осорио (Колумбия, WTA 83) – Наоми Осака (Япония, WTA 15).

Помимо Боузковой, в столице Испании Калинина также уже прошла Марину Бассольс, Слоан Стивенс и Камиллу Рахимову.

Для Ангелины это четвертое выступление на кортах Мадрида. Ее лучшим результатом является стадия 1/4 финала в 2022 году.

Калинина – единственная украинка, которая 23 апреля выиграла матч второго раунда. Ранее тысячник покинули Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. 24 числа в Мадриде стартует Марта Костюк поединком против Юлии Путинцевой.