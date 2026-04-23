Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией

Ни легких путей, ни тем более скучных нынешний «Челси» не ищет. Казалось, что после затяжного периода разброда и шатаний, после неоднозначной закупки новых игроков более чем на миллиард евро, непоняток со спонсорами и неразберихи в отношениях клубных боссов, «аристократы» попали в точку с назначением на пост главного тренера Энцо Марески. Во всяком случае, оснований считать именно так немало: это и победа команды в Лиге конференций, и, что более резонансно – победа на Клубном чемпионате мира и возвращение «синих» в Лигу чемпионов.

Однако стоило Энцо сказать на пресс-конференции «не то», причем это «не то» – даже на информационную пулю не смахивает, не говоря уже об информационной бомбе, как тренера, на которого молились лондонские болельщики и которого уважали лондонские игроки, мигом отправили в отставку. С идиотскими объяснениями этой отставки.

Не мудрствуя лукаво, «Челси» пригласил на тренерский мостик наставника французского «Страсбура» Лиама Росеньора. Свое новое рабочее место малоопытный британец получил не столько благодаря своим выдающимся профессиональным навыкам, сколько пользуясь своим служебным положением. «Страсбур» – тоже детище нынешних сособственников лондонского клуба. И в последнее время «Страсбур» из завсегдатая турнирного болота в Лиге 1 превратился в крепкого середняка. А то и грозу авторитетов. И немалая заслуга в том чудесном превращении Росеньора.

И боссы «Челси» решили, что молодой и амбициозный тренер, который почти в доску свой, сумевший при этом вывести на новый уровень французского аутсайдера, сумеет совладать и с английским грандом. И не только сумеет совладать, но и выведет этот гранд на новый уровень.

Логика в таком решении, в таком ходе мыслей, несомненно, имеется. Но эта логика изначально не могла гарантировать успех, ибо слишком много было неизвестных в данном уравнении. Слишком много риска было в таком решении. И слишком непредсказуемым могло стать впоследствии это, кажущееся вполне логичным, решение.

Тем не менее, на момент назначения Росеньора в «Челси», боссы лондонской команды почти свято верили в правильность такого шага. Во всяком случае, контракт с Лиамом был подписан аж до 2032 года.

Но, в то же время, одной рукой даруя, другой рукой «Челси» перестраховывался. По информации британских СМИ, при подписании контракта с Росеньором изначально была прописана на всякий случай сумма отступных – порядка десяти миллионов фунтов.

«Всякий случай» подвернулся очень быстро – спустя 106 дней после назначения. Если бы не было той «прописанной» фиксированной суммы, то тогда бы Росеньор получил на руки порядка 24 миллиона фунтов. Теперь же получит «лишь» десять.

Прозорливости боссов «Челси» в этом случае можно поаплодировать, но в общем ситуация для лондонского клуба выглядит нехорошо. А если забыть о дипломатической сдержанности и называть вещи своими именами, то ситуация эта выглядит довольно гадко.

Выглядит гадко в первую очередь для тех самых клубных боссов. На поверку оказалось, что их логика никудышная. Впрочем, как и ставка на исключительно юные таланты (и на футбольном поле, и на тренерском мостике). Команде такого уровня, окромя юной крови, категорически нужна не только смелость, но и опыт. Ведь именно опыта, умения сохранять и лицо, и спокойствие и не хватило новому, уже бывшему рулевому «Челси». Впрочем, этого всего не хватило и клубным боссам, но сейчас не об этом.

Хотя стартовал на новом месте Росеньор весьма неплохо: шесть побед в семи матчах. Более того, лондонской команде под руководством нового тренера порой удавалось даже то, что почти не удавалось при Мареске: проявлять волю и характер, вырывать победы после неудачного начала матчей.

К тому же, и на тренировках «Челси» царила почти идеальная атмосфера. Лиам был для своих подопечных вовсе и не дядькой строгим, а скорее старшим братом. В шутливой атмосфере те тренировки проводились, в очень игровой атмосфере. И в доверительной.

И подопечным Росеньора очень нравилась такая раскрепощенная атмосфера. Очень нравилось не только мяч пинать, но и конструктор Лего собирать.

Но очень быстро все сломалось. Уже в феврале сломалось. То есть, можно утверждать, что эта конструкция продержалась лишь полтора месяца.

Отправной точкой будущего необратимого фиаско стал домашний матч против «Лидса», в котором хозяева благополучно вели 2:0, но умудрились сыграть вничью. А дальше – пошло-поехало. В девяти последующих поединках «Челси» набрал лишь пять очков.

Наиболее кричащим стало резонансное двойное поражение «аристократов» в ЛЧ от «ПСЖ» – с общим счетом 2:8. После того позорного вылета ни Росеньор не смог оклематься, ни его подопечные. И молодой тренер, и его молодая команда словно соревновались в свободном падении: кто глубже упадет, кто больнее приземлится.

Последние пять матчей в АПЛ «Челси» проиграл. Не забив при этом ни одного мяча. Такого с «пенсионерами» не случалось последние 114 лет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, до позорного матча против «Брайтона» было ощущение, что Росеньор довольно уверенно чувствует себя на тренерском мостике «Челси», и что отставка ему не угрожает. Во всяком случае, до игры с «чайками» английские СМИ отмечали, что боссы «Челси» доверяют молодому тренеру и уже готовятся к усилению «под него» в ближайшее трансферное окно.

Однако разгромное поражение «синих» от «Брайтона» изменило все. После того поражения Росеньор, доселе славившийся расплывчатыми и витиеватыми объяснениями, вдруг заговорил резко и однозначно. Он частично взял вину на себя, но, в то же время, и своим футболистам посоветовал посмотреть в зеркало, упрекнув их в нежелании сражаться за клубную футболку, за клубную честь.

В общем, больше так позорно играть нельзя. И больше так не повторится, ибо это неприемлемо. И к следующей игре Росеньор обещал все исправить.

Но следующей для него игры в «Челси» уже не будет. Фактически сразу же после той резонансной пресс-конференции после «Брайтона» Лиам Росеньор был отправлен в отставку с поста тренера «Челси».

Окромя вот этой откровенной правды-матки, которой оказалось слишком много, и которая была похожа на вынос мусора из избы, тамошняя пресса называет и другие причины увольнения. И одна из основных причин – Лиам потерял «раздевалку».

Его перестали понимать футболисты. Конструкция, работавшая полтора месяца, по факту оказалась слишком хлипкой. Лиам оказался «хорошим парнем», но «хороший парень» – это, увы, не профессия. Особенно в том случае, если и этот самый «хороший парень» меняет планы на игру в разы быстрее, чем команда к ним привыкает. Команда попросту не поспевала за ходом мыслей тренера, мечущимся в технической зоне, словно угорелый, и яростно записывающим что-то в свой блокнот.

Химия исчезла в итоге, а фигурки Лего остались лишь приятной безделушкой. Впрочем, как и вся история Росеньора в «Челси».

И теперь вот, после неудачной попытки довериться перспективному, но неопытному, «Челси», поговаривают, хочет поменять ориентацию. Теперь, по инсайдам СМИ, «аристократы» планируют пригласить именитого и опытного тренера. Уже фигурируют фамилии Клоппа, Ираолы, Терзича, Хаби Алонсо.

Но до конца сезона лондонскую команду доведет тренер дубля – Каллум Макфарлейн.