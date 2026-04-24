  4. Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии
24 апреля 2026, 00:29 | Обновлено 24 апреля 2026, 00:38
Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии

«Бавария» узнала своего соперника в битве за трофей

23 апреля «Штутгарт» и «Фрайбург» выдали фантастический поединок в полуфинале Кубка Германии 2025/26.

Матч турнира на стадионе «MHPArena» в Штутгарте подарил болельщикам 120 минут напряженной борьбы и множество опасных моментов.

«Фрайбург» забил первым, но до финального свистка не удержал преимущество – «швабы» сравняли счет.

До начала овертайма «Штутгарт» мог забить второй раз, но футбольный бог решил подождать дополнительного времени.

Ничья на табло держалась долго, серия пенальти была совсем близко.

Решающую роль сыграли замены тренера «Штутгарта», которые принесли свои плоды: хозяева забили на 119-й минуте и вырвали победу (2:1).

В финале Кубка «швабы» сыграют против новоиспечённого чемпиона Германии – «Баварии».

Кубок Германии. 1/2 финала, 23 апреля

«Штутгарт» – «Фрайбург» – 2:1

Голы: Ундав, 78, Томас, 119 – Эггештайн, 28

Андрей Витренко
ОФИЦИАЛЬНО. Донецкий Шахтер и Арда Туран наказаны УЕФА
Футбол | 23 апреля 2026, 10:28 8
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
