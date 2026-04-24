Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии
«Бавария» узнала своего соперника в битве за трофей
23 апреля «Штутгарт» и «Фрайбург» выдали фантастический поединок в полуфинале Кубка Германии 2025/26.
Матч турнира на стадионе «MHPArena» в Штутгарте подарил болельщикам 120 минут напряженной борьбы и множество опасных моментов.
«Фрайбург» забил первым, но до финального свистка не удержал преимущество – «швабы» сравняли счет.
До начала овертайма «Штутгарт» мог забить второй раз, но футбольный бог решил подождать дополнительного времени.
Ничья на табло держалась долго, серия пенальти была совсем близко.
Решающую роль сыграли замены тренера «Штутгарта», которые принесли свои плоды: хозяева забили на 119-й минуте и вырвали победу (2:1).
В финале Кубка «швабы» сыграют против новоиспечённого чемпиона Германии – «Баварии».
Кубок Германии. 1/2 финала, 23 апреля
«Штутгарт» – «Фрайбург» – 2:1
Голы: Ундав, 78, Томас, 119 – Эггештайн, 28
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за инцидента с Изаки Силвой
Дарья сумела взять три гейма у Иги во втором раунде тысячника в столице Испании