Штутгарт – Фрайбург – 2:1. Полуфинал Кубка: драма в овертайме. Видео голов

Вечером 23 апреля Штутгарт переиграл Фрайбург в полуфинале Кубка Германии 2025/26.

Поединок в Штутгарте завершился в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На гол Максимилиана Эггештайна для гостей – у Штутгарта ответил Дениз Ундав.

Победный гол хозяева поля забили на 119-й минуте, отличился Тиагу Томаш (2:1).

В финале Кубка Германии 23 мая в Берлине сыграют Бавария и Штутгарт.

Кубок Германии. 1/2 финала, 23 апреля

Штутгарт – Фрайбург – 2:1

Голы: Дениз Ундав, 78, Тиагу Томаш, 119 – Максимилиан Эггештайн, 28

