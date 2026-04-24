Штутгарт – Фрайбург – 2:1. Полуфинал Кубка: драма в овертайме. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Германии
Вечером 23 апреля Штутгарт переиграл Фрайбург в полуфинале Кубка Германии 2025/26.
Поединок в Штутгарте завершился в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На гол Максимилиана Эггештайна для гостей – у Штутгарта ответил Дениз Ундав.
Победный гол хозяева поля забили на 119-й минуте, отличился Тиагу Томаш (2:1).
В финале Кубка Германии 23 мая в Берлине сыграют Бавария и Штутгарт.
Кубок Германии. 1/2 финала, 23 апреля
Штутгарт – Фрайбург – 2:1
Голы: Дениз Ундав, 78, Тиагу Томаш, 119 – Максимилиан Эггештайн, 28
Видео голов и обзор матча
События матча
