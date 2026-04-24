  4. Штутгарт – Фрайбург – 2:1. Полуфинал Кубка: драма в овертайме. Видео голов
Кубок Германии
Штутгарт
23.04.2026 21:45 – FT 2 : 1
Фрайбург
Германия
24 апреля 2026, 14:23 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:30
Штутгарт – Фрайбург – 2:1. Полуфинал Кубка: драма в овертайме. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 апреля Штутгарт переиграл Фрайбург в полуфинале Кубка Германии 2025/26.

Поединок в Штутгарте завершился в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На гол Максимилиана Эггештайна для гостей – у Штутгарта ответил Дениз Ундав.

Победный гол хозяева поля забили на 119-й минуте, отличился Тиагу Томаш (2:1).

В финале Кубка Германии 23 мая в Берлине сыграют Бавария и Штутгарт.

Кубок Германии. 1/2 финала, 23 апреля

Штутгарт – Фрайбург – 2:1

Голы: Дениз Ундав, 78, Тиагу Томаш, 119 – Максимилиан Эггештайн, 28

Видео голов и обзор матча

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Томаш (Штутгарт), асcист Бадредин Буанани.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Билал Эль-Ханнус.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург), асcист Маттиас Гинтер.
Николай Степанов
