ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел себе клуб в УПЛ
Богдан Билошевский подписал контакт с Полтавой
«Полтава» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Богданом Билошевским.
Детали соглашения между клубом и 26-летним футболистом не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента, игрок получил в команде 6-й номер.
Богдан является воспитанником киевского «Динамо». В УПЛ дебютировал 13 февраля 2021 года в составе черниговской «Десны», за которую выступал на правах аренды.
В сезоне 2021/22 пополнил ряды одесского «Черноморца», а уже в следующем сезоне перешел в «Александрию», где провел два сезона. Последние полтора года снова защищал цвета «Черноморца».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов
Ламин выбыл до конца сезона