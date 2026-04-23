  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел себе клуб в УПЛ
23 апреля 2026, 19:57
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел себе клуб в УПЛ

Богдан Билошевский подписал контакт с Полтавой

СК Полтава. Богдан Билошевский

«Полтава» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Богданом Билошевским.

Детали соглашения между клубом и 26-летним футболистом не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента, игрок получил в команде 6-й номер.

Богдан является воспитанником киевского «Динамо». В УПЛ дебютировал 13 февраля 2021 года в составе черниговской «Десны», за которую выступал на правах аренды.

В сезоне 2021/22 пополнил ряды одесского «Черноморца», а уже в следующем сезоне перешел в «Александрию», где провел два сезона. Последние полтора года снова защищал цвета «Черноморца».

Дмитрий Вус Источник: СК Полтава
