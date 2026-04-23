  4. Стародубцева не реализовала три матчбола и проиграла 29-й сеяной в Мадриде
23 апреля 2026, 15:16 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:17
Стародубцева не реализовала три матчбола и проиграла 29-й сеяной в Мадриде

Юлия в трех сетах уступила Жаклин Кристиан во втором раунде тысячника в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) не сумела выйти в 1/16 финала грунтового престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила 29-й сеяной Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 33) за 3 часа и 7 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Жаклин Кристиан (Румыния) [29] – 6:3, 6:7 (5:7), 4:6

Во второй партии Юлия вышла подавать на матч в 12-м гейме и не реализовала три матчбола (40:15, A:40), после чего позволила Жаклин оформить камбек.

Это было третье очное противостояние соперниц и третье поражение Стародубцевой. Предыдущие две встречи завершились досрочно из-за снятий Юлии.

Стародубцева попала в основу Мадрида как лаки-лузера и в первом круге выбила Моюку Утидзиму. Юлия не сумела защитить очки за прошлогодний выход в 1/8 финала на этих кортах.

Помимо Стародубцевой, 23 апреля свой матч 1/32 финала также проиграла Элина Свитолина (поражение Анне Бондар). В четверг из украинок также сыграют Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

Кристиан в следующем раунде престижных соревнований в столице Испании поборется либо против Арины Соболенко, либо против Пейтон Стернс.

Даниил Агарков
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дуже прикро... складна суперниця, але мати перемогу практично в кишеньці і так прос.ати...
це якийсь чорний день українського тенісу... 
Неприпустима халатність на матч-поінтах (як своїх, так і суперниці) зрештою вилезли Юлі боком
Потрапила в основну сітку як лакі, а зіграла як лузер!
Не наш день, вся надія на Гелю
Нема "інстинкту вбивці". І не в неї одної.
Турнір з кваліфікації починався для наших теннісисток з рекордів ,а закінчиться ганьбою !У Калініної теж незручна для неї суперниця ,а про неврівноважену Костюк якій треба захищати 1/4 я взагалі мовчу.
лаки Лузер!
Притрушені на всю голову . Що це за  школа тенісу коли памперси треба одягати ?
Просто придурошне, і останній розіграш як показник тупості
