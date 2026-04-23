Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке
Основное время матча с Самсунспором завершилось нулевой ничьей
В четверг, 23 апреля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции 2025/26 между «Самсунспором» и «Трабзонспором».
Матч прошел на стадионе «Самсун 19 Мая» в Стамбуле. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти со счетом 3:1 сильнее оказалась команда гостей.
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 72-й минуте. Защитник Арсений Батагов не попал в заявку на матч из-за травмы.
В полуфинале Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет с «Генчлербирлиги».
Кубок Турции 2025/26. 1/4 финала, 23 апреля
Самсунспор – Трабзонспор – 0:0 (пен. – 1:3)
