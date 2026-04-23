Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке

В четверг, 23 апреля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции 2025/26 между «Самсунспором» и «Трабзонспором».

Матч прошел на стадионе «Самсун 19 Мая» в Стамбуле. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти со счетом 3:1 сильнее оказалась команда гостей.

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 72-й минуте. Защитник Арсений Батагов не попал в заявку на матч из-за травмы.

В полуфинале Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет с «Генчлербирлиги».

Кубок Турции 2025/26. 1/4 финала, 23 апреля

Самсунспор – Трабзонспор – 0:0 (пен. – 1:3)