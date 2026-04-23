Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке
Кубок Турции
Самсунспор
23.04.2026 18:45 – FT 0 : 0
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
23 апреля 2026, 21:45 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:46
333
2

Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке

Основное время матча с Самсунспором завершилось нулевой ничьей

23 апреля 2026, 21:45 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:46
333
2 Comments
Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 апреля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции 2025/26 между «Самсунспором» и «Трабзонспором».

Матч прошел на стадионе «Самсун 19 Мая» в Стамбуле. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти со счетом 3:1 сильнее оказалась команда гостей.

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 72-й минуте. Защитник Арсений Батагов не попал в заявку на матч из-за травмы.

В полуфинале Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет с «Генчлербирлиги».

Кубок Турции 2025/26. 1/4 финала, 23 апреля
Самсунспор – Трабзонспор – 0:0 (пен. – 1:3)

Самсунспор Трабзонспор Александр Зубков Арсений Батагов серия пенальти видео голов и обзор Кубок Турции по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ура!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем