Триумф и трагедия Сергея Реброва

Назначения Реброва в сборную Украины хотели все, не только тогдашний взбалмошный хозяин Дома Футбола Андрей Павелко. На момент ухода/отставки Андрея Шевченко с главной команды страны именно Сергей Станиславович, не в обиду Мирону Богдановичу, выглядел практически для всех идеальным вариантом на оказавшийся так неожиданно вакантный пост.

Потому что Сергей Станиславович очень удачно тренировал «Ференцварош» и весьма удачно работал в аравийских песках. А до того – в «Динамо». К тому же, Ребров воспринимался практически абсолютно всеми нами, от взбалмошного главы УАФ до рядового болельщика – единственным отечественным тренером, востребованным и почитаемым за рубежом, а, стало быть, именно этот тренер способен дать результат и в национальной сборной Украины после потерявшего почву под ногами Андрея Николаевича и не менее самолюбивого, хотя на порядок более квалифицированного Александра Васильевича.

Тут позволю себе немного отвлечься от заданной темы. И скажу пару слов об уходе со сборной Украины Андрея Шевченко, ибо мне есть что сказать.

Так получилось, что в то время я довольно близко общался с людьми, которые довольно близко общались и с самим Андреем Николаевичем, и с его кумом Андреем Васильевичем. И при всем моем не самом лучшем, мягко говоря, отношении к тогдашнему главе УАФ, в вопросе отставки Шевченко я был на стороне Павелко. Потому что после Евро-2020 у Андрея Николаевича выросла такая корона на голове, которая уже не проходила ни в одну дверь. Даже такую высокую, как в известном доме на Черепановой горе.

По информации моих инсайдеров, Шевченко после ЧЕ-2020 ультимативно потребовал у своего кума серьезно поднять зарплату и себе, и всему тренерскому штабу. А после того, как сборная под руководством Андрея Николаевича провалила старт отбора на ЧМ-2022, сам тогдашний главный тренер сборной не менее ультимативно заявил главе УАФ, что, дескать, в этом отборе нам уже ничего не светит, посему, дескать, нужно готовиться к отбору на ЧЕ-2024.

Кум Шевченко тогда психанул. И новым главным тренером сборной стал случайный, как для Павелко, специалист – Александр Петраков. Кум Шевченко уже тогда хотел видеть на этой должности Реброва. Но Сергея Станиславовича тогда арабы не отпустили. Маркевич накануне не без тихого демарша покинул пост главы комитета сборных, посему у Андрея Васильевича не осталось иного выбора, как довериться тренеру, который чуть ранее привел нашу юношескую сборную к титулу чемпиона мира.

Павелко не очень хотел доверяться Петракову, считая того человеком не своего окружения. Так сказать, не из своей системы. Тем не менее, титул чемпиона мира перевесил все остальное. И Александр Васильевич не без приключений и проблем, не без критики, но таки сумел вернуться в игру и спасти тот отборочный цикл, который Шевченко считал провальным.

Но дальше сборная Украины под руководством Петракова не смогла пройти стыки на ЧМ-2022, и далее уже ничто (и никто) не помешало отстранить Петракова и назначить Реброва.

Пазл наконец-то сложился. Долгожданный, так долго обхаживаемый, так долго «окучиваемый» специалист, уважаемый и востребованный за рубежом, в это тяжелое и для сборной, и для всей страны время откликнулся и пришел на помощь, фактически отказавшись от жирного контракта с шейхами ради работы всей своей жизни.

УАФ

Помню расплывшегося в улыбке еще дальше ушей Павелко с именной футболкой Реброва при представлении Сергея Станиславовича. Специалист, новатор, умеющий выжимать максимум из минимума, в конце концов настоящий патриот. И это не просто громкие слова. Лично я именно так тогда считал. И всеми фибрами своей впечатлительной души приветствовал это назначение, нетерпеливо ожидая, когда уже наш «многостаночник» Руслан Ротань сосредоточится исключительно на клубной работе, а на работе с национальной сборной Украины сосредоточится тренерский штаб Сергея Реброва.

С еще большим нетерпением я ожидал и дебюта Реброва на новом посту. Тем более, что для дебюта подобран ну очень серьезный оппонент – Германия. Тот матч лично для меня был и остается главным и, к сожалению, практически единственным триумфом Реброва-новатора. Потому что после тех шальных 3:3 Ребров-новатор для меня закончился. Хотя я довольно долго питал себя иллюзиями, что новатор когда-то вернется, затмит прагматика, который все громче и весомее выходит у Реброва на первый план.

Дальше Ребров уже не был столь смелым, столь вариативным, столь романтичным. Ну, может еще в матче против Северной Македонии, невероятным образом выигранном 3:2 после 0:2 в первом тайме, мне померещилось умение Сергея Станиславовича вовремя вносить коррективы в неудачно складывающуюся игру.

Дальше команда Реброва откровенно мучилась в матчах против незатейливых оппонентов – типа Мальты, и до поры до времени выдавала отменный перформанс в матчах против более серьезных команд – типа Италии или Англии, приспосабливаясь к манере их игры, в то время как играть от себя она так и не научилась.

Мне пришлось запрятать куда подальше свои чаяния и амбиции относительно Реброва-тренера сборной. Я достаточно рано понял, что для этого тренера эта команда – не поле для смелых экспериментов, новаций и триумфа атакующего футбола. Ради результата Ребров был готов жертвовать рисунком, жертвовать будущим, жертвовать иллюзией.

Но, черт побери, Боснию и Исландию команда Сергея Станиславовича прошла в стыках на Евро-2024. И лично для меня этого вроде было достаточно, чтобы во второй раз, уже с новым оттенком, менее взрывным, менее эмоциональном, но не менее уважительным, почувствовать себя правым и своевременным. За то, что несмотря на все перипетии и зигзаги, назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины считать правильным решением.

Однако после Евро-2024 я так уже не думал. Точнее, я был уверен, что Сергей Станиславович уйдет в отставку. Уйдет, не дожидаясь решения исполкома УАФ. Не дожидаясь, что высокопоставленный функционер УАФ Сергей Ребров уволит подотчетного высокопоставленному функционеру главного тренера сборной.

Если бы Ребров тогда ушел, я бы до сих пор об этом тренере нашей сборной сохранил человеческое отношение и вспоминал с огромнейшим уважением. И как к специалисту, и как к мужику. «Фатальное стечение обстоятельств» – вот так бы я тогда озаглавил заметку по поводу его ухода со сборной после проваленного чемпионата Европы. Я бы все равно отдавал ему должное, а почти всех собак повесил бы на Лунина. Или на Судакова и Шапаренко, которые так и не смогли разобраться, кто из них должен таскать рояль, а кто играть на рояле…

***

Приснопамятный разгром от Румынии и отсутствие вменяемого плана на игру против Бельгии стал для меня вроде водораздела. Я увидел иного Реброва. Ошибающегося, неуверенного в себе, неспособного руководить раздевалкой. У нас на том Евро была самая слабая группа, но мы из нее не вышли, заняв последнее место. Тем не менее, если бы тогда Ребров заявил, что уходит, то, повторюсь, я бы о нем очень тепло отзывался. Он бы тогда сохранил свое лицо и был для меня вроде ностальгии.

Но Ребров зачем-то остался. Я не знаю, и не хочу знать, что побудило его остаться. Или кто. Мне плевать на причины его решения, ибо эти причины завели его в глухой угол. Более глухой угол сейчас – разве что у президента «Динамо», который после гипотетической отставки Костюка может скатиться к назначению тренером первой команды какого-нибудь клубного завхоза.

Мне печально, что Ребров не ушел после ЧЕ. Потому что после того Евро это уже был совсем не тот Ребров, который пришел в сборную летом 2023-го. Это был Ребров, мало понимающий обстановку, чуждый к критике, еще более чужд к болельщикам и страшно чужд к новациям и приверженности своим идеям.

Хамоватый, высокомерный, запутавшийся в нюансах, всеми возможными способами цепляющийся за своей рабочее место – таковым предстал лично для меня Сергей Ребров после Евро-2024. И с каждым новым матчем, новым турниром он в моих глазах опускался все ниже. Наверняка не ведая того, не замечая. Или не желая замечать.

Сначала Лига наций для него была «очень важным турниром», но после того, как он ее проиграл, Лига наций стала «всего лишь товарищеским турниром». Первая игра против Бельгии была, казалось, откатом назад – в самом хорошем смысле этого понятия, но ответная игра против Бельгии – это уже конвульсии. Это уже приговор.

Тем не менее, с исполнением приговора пришлось повременить, ибо решающее мерило для деградирующего Реброва – отбор на ЧМ-2026. Выше Франции в группе мы не могли пригнуть ни при каких раскладах, хотя циклом ранее сборная Петракова на равных соперничала с командой Дешама. Ребров же слил команде Дешама в одну калитку. Ну, хотя бы итоговое второе место не слил. И на том спасибо.

Ну, а дальше – апофеоз провала – игра против Швеции. Такое впечатление у меня сложилось, что Сергей Станиславович изначально не ведал, как играть против «тре крунур». Во всяком случае, в нашей прессе было больше заявлений Реброва о том, что ему шейхи предлагают заоблачный контракт, нежели заверений о том, что он знает, как играть против Швеции.

Все остальное – уже следствие, а не причина. И хамоватые отмазки Реброва, и крик души Миколенко и Яремчука. И снова хамоватые отмазки Сергея Станиславовича – мол, у меня еще два месяца контракт, а дальше будет видно.

Замкнутый круг все-таки разорвался раньше, чем у Реброва закончился контракт с УАФ. Это единственная приятная новость по этому поводу за последние почти два года.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ребров таки отправлен в отставку. Смелости уйти самому ему не хватило, что, впрочем, уже никакое не откровение. Его вытурили в шею, как откровенного неудачника. Как не выполнившего задание. Как не оправдавшего высокого доверия. Как посредственного неудачника, ничем особым не запомнившегося на своем посту.

Да, это отнюдь не значит, что Сергей Ребров плохой тренер. Наверняка он вскорости где-нибудь всплывет. В ОАЭ или «Панатинаикосе». И наверняка он еще покажет себя с хорошей стороны. Но в сборной Украины он продемонстрировал себя с самой наихудшей стороны.

Он мог уйти по-мужски после провала на Евро-2024, но выбрал, сознательно или несознательно, самый худший из возможных сценариев. Он окончательно замарал свое имя перед родными болельщиками. Он окончательно завалил «золотое поколение» сборной, хотя мог стать автором ренессанса этого поколения.

Очень некрасиво закончилась его история в сборной, если одним словом.

Я не буду скучать по его периоде работы в сборной. Я не буду ностальгировать по этому периоду. Я буду вспоминать его период в сборной, как недоразумение. Ничего более уничижительного для тренера быть не может.