Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела сенсационное поражение от 63-й ракетки мира Анны Бондар из Венгрии.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:3, 6:4

Во второй партии Свитолина брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

Элина провела четвертое очное противостояние против Бондар и во второй раз проиграла венгерке. В прошлом году Свитолина справилась с Бондар на Ролан Гаррос и Уимблдоне, и уступила на US Open.

Элина не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал в Мадриде. В LIVE-рейтинге WTA Свитолина опустилась на девятое место.

28-летняя Бондар впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Анна в третьем круге тысячника встретится либо с Ван Синьюй (Китай, WTA 31), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 171).

Фотогалерея матча

