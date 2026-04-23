Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде турнира WTA 1000 в Испании
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела сенсационное поражение от 63-й ракетки мира Анны Бондар из Венгрии.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:3, 6:4
Во второй партии Свитолина брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.
Элина провела четвертое очное противостояние против Бондар и во второй раз проиграла венгерке. В прошлом году Свитолина справилась с Бондар на Ролан Гаррос и Уимблдоне, и уступила на US Open.
Элина не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал в Мадриде. В LIVE-рейтинге WTA Свитолина опустилась на девятое место.
28-летняя Бондар впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Анна в третьем круге тысячника встретится либо с Ван Синьюй (Китай, WTA 31), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 171).
Що це? Спад форми? Втома? Прокляття Мадриду? Але ж нібито рік тому вона його подолала… Можливо улюблений Рим дасть відповідь.
Але Еліна забула, що їй треба було 1/2 захищати, а вона ще навіть Руан повністю не захистила.
Еліна сьогодні грала непогано і було бажання , але попалася неймовірно вмотивована у якої все залітало буквально на міліметр . Як з такими грати ніхто не знає , бо завжди фаворити програють.
Наступний Рим - де Еліна завжди була на коні.
У почесної громадянки Харкова одна душа зі Знаменитим клубом.
Буває. Повернуться сильнішими