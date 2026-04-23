Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
WTA
23 апреля 2026, 13:36 | Обновлено 23 апреля 2026, 13:52
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде

Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде турнира WTA 1000 в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела сенсационное поражение от 63-й ракетки мира Анны Бондар из Венгрии.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:3, 6:4

Во второй партии Свитолина брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

Элина провела четвертое очное противостояние против Бондар и во второй раз проиграла венгерке. В прошлом году Свитолина справилась с Бондар на Ролан Гаррос и Уимблдоне, и уступила на US Open.

Элина не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал в Мадриде. В LIVE-рейтинге WTA Свитолина опустилась на девятое место.

28-летняя Бондар впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Анна в третьем круге тысячника встретится либо с Ван Синьюй (Китай, WTA 31), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 171).

По теме:
Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фотофиниш. Снигур впервые в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Мадриде
Ті самі болячки продовжують вилазити: ніяка подача, клоунада біля сітки, накидання м"ячів в центр, звідки Бондар їх перенаправляла в кути... Ну, і у суперниці якась ненормальна кількість влучань під саму лінію...
З Бондар Єлі завжди важко, чомусь, але сьогодні взагалі катастрофа
Що це? Спад форми? Втома? Прокляття Мадриду? Але ж нібито рік тому вона його подолала… Можливо улюблений Рим дасть відповідь. 
Якась беззуба гра. Bravo, Elina Zvidolina, bravo
Навіть ракетку кидала,нічого на виходило у Еліни,сьогодні,на жаль...
Це щось неймовірне. Дві найвідоміші зірки українського тенісу, які єдині мали перспективні сітки, програли в перших іграх. Вони мабуть змагалися хто з більшим коефіцієнтом на суперницю програє.
Але Еліна забула, що їй треба було 1/2 захищати, а вона ще навіть Руан повністю не захистила.
що відбувається з Еліною? щось забагато поразок останнім часом від тенісисток нижче за рейтингом! Баптист, Мухова, Бондар...якщо поразку від Мухової ще можна зрозуміти, то поразки від Баптист і Бондар - це вже занадто! 
Еліна в цьому сезоні або виходить в фінал/півфінал, або програє в 1-2  матчі. такі гойдалки
Мадрид: вчора було 5, сьогодні одна, а завтра - 0.
Шкода, звісно. Може треба було більшу перерву зробити після виступу за збірну.
вернулся боевой дух, ок
З абсолютно марними спадіваннями на те, що Еліна ще здатна щось серйозне виграти у великому тенісі - треба розпрощатися назавжди! Роки беруть своє, на превеликий жаль!
Не знаю, що ця Бондар такого робить, що Еліна двічі вже програє цій мадярці без шансів. Може просто втомилася після Штутгарту, може не налаштувалася (за виключенням минулого року Еліна завжди програвала в Мадриді). Причому більше двух кіл вона не пройде , це майже 90% можна давати
В чому сенсація?
Нема слів...
Не сенсационно, а позорно!
Прокляття Мадриду продовжується. Єдиний виняток - це 2025 рік.
Еліна сьогодні грала непогано і було бажання , але попалася неймовірно вмотивована у якої все залітало буквально на міліметр . Як з такими грати ніхто не знає , бо завжди фаворити програють.
Наступний Рим - де Еліна завжди була на коні. 
63 - це ім'я суперниці, а Ракетка - це її прізвище? Де етика та журналістські стандарти? 
Раз в рік й Бондар стріляє...Еліна завжди в Мадриді погано виступає. Радість Бондар дивна - вилетить у наступному раунді й хто це пригадає. В 30 років вперше виграти у гравчині з першої 10. 
Сенсаційний виліт Металіста 1925, сенсаційний виліт Світоліної.
У почесної громадянки Харкова одна душа зі Знаменитим клубом.
Буває. Повернуться сильнішими
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
