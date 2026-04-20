Холанд на высоте, титул Баварии, фиаско ПСЖ, гол Роналду, трофей Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 апреля.

1A. В чемпионской гонке все только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити

Команда Гвардиолы в напряженном матче дожала лидера АПЛ

1B. Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом

Гол Эрлинга Холанда принес победу горожанам в топ-матче 33-го тура

2. Бавария – чемпион. Обыграли Штутгарт и гарантировали себе титул

Мюнхенцы одержали волевую победу в матче Бундеслиги

3A. Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал

В матче Лиги 1 львы победили со счетом 2:1

3B. Суперматч Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга

Анатолий в начале матча отразил пенальти

4. Аль-Наср с голом Роналду победил в 1/4 финала Лиге чемпионов-2 Азии

Саудовский клуб не ощутил сопротивления от клуба Аль-Васл

5A. Словно в страшном сне. Кривбасс разгромил Рух в матче УПЛ

Два из трех голов в матче были забиты в свои ворота

5B. Сериями перебили аппетит. Эпицентр и Карпаты голами не отличились

Команды Нагорняка и Фернандеса не имели особого желания рисковать

6. Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 проиграла матч ЧМ по хоккею

Украинские хоккеисты провалились в обороне в игре против Венгрии U-18

7. Украинский финал. Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане

Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции

8. Онофрийчук завоевала две медали в отдельных упражнениях на КМ в Баку

Украинская гимнастка пополнила свой медальный актив

9. Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам

17-летний харьковчанин даже не является гроссмейстером

10. Ветеран на уровне. Марк Уильямс и Сяо Годун вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

В Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру